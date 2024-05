Vicenza Volley si prepara ai play off con Rubiera e Concorezzo

Serie B1 femminile – Le beriche scenderanno in campo sabato 25 maggio in casa contro le reggiane e sabato 1 giugno in terra brianzola. Vicenza Volley: la parola al team manager Stefano Campana.

Entra nel vivo il momento-clou della stagione per Vicenza Volley, fresca di qualificazione ai play off di B1 femminile dove si appresta a disputare il girone a 3 di sola andata che porterà la vincitrice a festeggiare il salto in A2.

La squadra allenata da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari scenderà in campo sabato 25 maggio alle 20,30 al palazzetto dello sport di via Goldoni a Vicenza per affrontare le reggiane della Rubierese, mentre sabato 1 giugno le beriche saranno di scena alle 20,45 a Concorezzo.

A fare il punto della situazione in casa biancorossa è il team manager.

Stefano Campana

Vicenza Volley ha raggiunto il traguardo dei play off: in quest’ottica si è sempre respirata la fiducia all’interno del gruppo?

“Non l’abbiamo mai nascosto. L’accesso ai play off è sempre stato il nostro obiettivo sin dal primo giorno. Le ragazze e la squadra tutta ci hanno sempre creduto ma soprattutto non hanno mai smesso di lavorare per ottenere questo risultato, anche quando la meta sembrava non così facilmente raggiungibile. Vorrei ricordare che c’è stato un momento, esattamente un mese fa, in cui eravamo quarti e quindi fuori dalla zona play off e a 5 punti dal secondo posto poi tutti sappiamo come è andata a finire”.

Quali sono le qualità che hanno premiato Vicenza in questa regular season?

“Direi senza dubbio la coesione del gruppo e la capacità di divertirsi in campo che le atlete hanno sempre dimostrato. Immediatamente dopo però metterei la grande voglia di lavorare in palestra e di voler “imparare”. Questa squadra ha messo in campo un continuo crescendo e il risultato finale raggiunto è figlio di questa crescita”.

Come vedi questo girone a 3 che mette in palio un pass per l’A2?

“La formula di quest’anno è spietata, si incontrano tutte squadre forti e, essendo un girone di sola andata, non c’è margine di recupero e non sono ammessi errori. Le nostre avversarie hanno ovviamente le carte in regola per salire di categoria e vorrei ricordare che Concorezzo ha “stravinto” il suo girone con 20 vittorie e solo 5 sconfitte, 67 set vinti e solo 27 persi e che ha partecipato alle Final Four di Coppa Italia di Categoria vincendo la propria semifinale e perdendo solo la finale contro le toscane di Zuma Castelfranco.

Rubiera, dal canto suo, ha fatto un campionato altrettanto straordinario chiuso con 51 punti, 19 vittorie e solo 5 sconfitte e con 7 punti di vantaggio sulla quarta piazza. Inutile dire quindi che sarà tostissima ma Vicenza Volley ha dimostrato in questo ultimo mese di potersela giocare con chiunque”.

Per Vicenza, il primo impegno sarà sabato 25 maggio alle 20,30 al palazzetto di via Goldoni per il match contro Rubiera: quanto saranno importanti il fattore campo e il calore del pubblico?

“Se c’è un piccolo vantaggio che ci siamo guadagnati arrivando secondi nel girone è proprio la possibilità di giocare in casa la nostra prima partita contro la Rubierese. Così come è cresciuta la squadra nel corso della stagione è cresciuto anche il pubblico che al palazzetto ha seguito la squadra e questo ha dato la spinta decisiva per il raggiungimento dell’obiettivo play off. Il pubblico è stato un’arma in più di Vicenza Volley e i risultati hanno dimostrato che le nostre ragazze hanno imparato a giocarsela anche in trasferta in palazzetti “difficili” ma che si esaltano ulteriormente quando è il nostro pubblico ad incitarle”.

Vicenza, 17 maggio 2024

Nella foto in copertina, Stefano Campana, team manager di Vicenza Volley

