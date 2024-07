Serie B1 femminile, Vicenza Volley sceglie i suoi liberi: Lucia Morra e Gaia Moretto per la seconda linea biancorossa

La prima è reduce dalla stagione in categoria con Giorgione, mentre la seconda ha militato nel Gps Volley Group in B2

Una nuova coppia di liberi per Vicenza Volley, che dà il benvenuto a Lucia Morra e Gaia Moretto, le “guardiane” della seconda linea biancorosa nel campionato di B1 femminile.

Mariella Cavallaro

“Avevamo – spiega coach Mariella Cavallaro – la necessità di sostituire Formaggio, alla ricerca di categorie superiori, e Andreatta, in cerca di spazi di gioco. Nella scorsa stagione Morra si è dimostrata uno dei migliori liberi del nostro girone (B), tenace e determinata. E’ una giocatrice esperta, con importanti doti di ricezione e in grado di guidare con personalità le compagne nella fase difensiva. Moretto, invece, è un profilo che può integrarsi in maniera ideale con la compagna di ruolo. Giocatrice molto ordinata, con buona esperienza di campo, Gaia è capace di dare sicurezza alla seconda linea”.

LUCIA MORRA

Nata il 25 giugno 1997 ad Acqui Terme, Lucia Morra è di origini astigiane (di Castiglione) e ha iniziato ad avvicinarsi alla pallavolo proprio ad Asti all’età di 11 anni con il Don Bosco. Nella stessa città, si è affacciata da quattordicenne alla B1, rimanendo un paio di stagioni prima di sbarcare alla Foppapedretti Bergamo, giocando under 18 e B1 e allenandosi anche con le “stelle” di A1. In Veneto si è fatta aprezzare per il quadriennio all’Ezzelina Carinatese, giocando in B1 dopo la promozione inaugurale dalla B2. Nella stagione stoppata dal Covid era in Friuli alla Gtn Udine, poi è tornata in Piemonte ad Alba (B2, stagione 2020/2021). Infine, i tre anni al Giorgione (Castelfranco Veneto) in B1, centrando nell’ultima stagione la Final four di Coppa Italia e i play off di campionato.

“Da avversaria – confessa Lucia – come squadra Vicenza mi ha fatto un’ottima impressione, inoltre della società tutti me ne hanno parlato molto bene e dai primi approcci posso solo che confermare questa impressione. Mi è piaciuta la proposta e siamo accomunati dalla voglia di rivalsa dopo i play off che non sono terminati come avremmo sperato. Come giocatrice, ho tanta voglia di lavorare in palestra, preferisco sempre un allenamento in più a uno in meno.

Da libero, mi piacciono sia ricezione sia difesa, ma la cosa che amo maggiormente è cercare di trasmettere tranquillità nei momenti tesi, senza tralasciare la carica agonistica. La B1 è un campionato che cresce sempre più di livello, tutte le squadre sono attrezzate e anche le squadre giovani hanno il loro perché: se non dai il meglio di te, perdi. Il girone del Nord Est si sta rinforzando, da un lato è difficile ma dall’altro è più stimolante. Mi fa piacere ritrovare Gaia a Vicenza, con lei ho un bel rapporto, abbiamo giocato un anno e mezzo insieme al Giorgione, ma anche quando ha cambiato squadra siamo rimaste in contatto. E’ bello lavorare con lei, è una ragazza molto umile”.

GAIA MORETTO

Gaia Moretto è nata il 2 agosto 2002 a Castelfranco Veneto (Treviso) e nella sua cittadina di origine è cresciuta nelle giovanili, facendo tappa in prima squadra come secondo libero in B1 da sedicenne. Stessa categoria, stessa maglia per un anno e mezzo a partire dal 2021/2022, poi metà stagione (2022/2023) al Team Volley a Galliera in B2, categoria infine disputata l’anno scorso al Gps Volley Group a Schio.

“Nella scorsa stagione – confessa Gaia – ero andata a vedere Vicenza-Giorgione e avevo confessato a una mia compagna: sarebbe molto bello se un giorno giocassi qui. Il desiderio sembrava non concretizzarsi poi è arrivata due settimane fa la telefonata di Mariella (Cavallaro, coach): non me l’aspettavo, ero molto felice e mi sono piaciuti fin da subito i progetti prospettati. Con Lucia siamo proprio amiche, è un libero molto forte e mi trovo molto bene con lei. Sono contenta di tornare in B1 e cercherò di dare il mio contributo alla squadra”.

