Vicenza Volley – Rubierese: play off serie B1 femminile

Alle 20,30 al palazzetto cittadino di via Goldoni le beriche del Vicenza Volley sfidano le reggiane, sconfitte ieri 3-1 in casa da Concorezzo.

Si sta assottigliando il conto alla rovescia per il debutto di Vicenza Volley nei play off di B1 femminile.

Sabato alle 20,30

al palazzetto cittadino di via Goldoni le beriche allenate da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari sfideranno le reggiane della Rubierese, sconfitte ieri 3-1 in casa da Concorezzo.

Proprio le brianzole saranno le ultime avversarie della biancorosse sabato 1 giugno alle 20,45 in terra lombarda nel terzo atto del girone di sola andata che mette in palio un pass per l’A2.

Per Spinello e compagne, nel match di sabato sarà importante puntare al massimo risultato per poi giocarsi ad armi pari in termini di punteggio in una vera e propria finale l’accesso all’A2 nel match di Concorezzo.

VICENZA, 23 MAGGIO 2024

Foto Daniele Marangoni

La rosa di Vicenza Volley

Palleggiatrici: Natasha Spinello, Valeria Bauce

Laterali: Chiara Boninsegna, Chiara Costagli, Adriana Simpsi, Blerona Tasholli, Lidia Digonzelli

Centrali: Melissa Andeng, Martina Pegoraro, Sofia Roviaro

Liberi: Silvia Formaggio, Sofia Andreatta

Coach: Mariella Cavallaro