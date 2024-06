Vicenza Volley riparte dalla cabina di regia, confermate Spinello e Bauce

Serie B1 femminile, Vicenza Volley riparte dalla cabina di regia: confermate Natasha Spinello e Valeria Bauce

Continuità nella coppia biancorossa di palleggiatrici come primo tassello del roster allenato da Mariella Cavallaro

E’ una doppia conferma in cabina di regia il primo tassello del mosaico in campo di Vicenza Volley in vista del prossimo campionato di B1 femminile. Dopo aver ufficializzato nuovamente coach Mariella Cavallaro in panchina, la società berica annuncia la prosecuzione del rapporto professionale con le palleggiatrici Natasha Spinello e Valeria Bauce, entrambe al secondo anno in biancorosso.

Natasha Spinello

Spinello, classe 1998, ha ricoperto il ruolo di capitana nella scorsa stagione e sarà nuovamente una colonna di Vicenza. Bauce, vicentina classe 1996, si è rivelata una pedina estremamente preziosa per capacità tecniche e umane ed è pronta a essere nuovamente al servizio della squadra.

“Nella scorsa estate – racconta Natasha Spinello – Vicenza per me era una sfida per tornare a sentirmi bene. Venivo da diversi anni in A2, a prim’occhio poteva essere una “sconfitta” scendere di categoria, invece è stato bellissimo tornare a giocare per vincere qualcosa, sentirmi bene in campo. Mi ha fatto davvero piacere, il gruppo mi ha aiutato, ho ritrovato la gioia di giocare e divertirmi. Inoltre, la società mi ha fatto sentire importante e ha sempre messo ognuna di noi nella miglior condizione per esprimersi. Aver sfiorato l’A2 ci ha lasciato da un lato la consapevolezza di una bellissima stagione, dall’altro un po’ di amaro in bocca per l’epilogo. Ora vogliamo riprovarci”.

Valeria Bauce

“Abbiamo formato un gruppo vero – afferma Valeria Bauce, originaria di Arzignano – siamo riuscite a trovare un equilibrio, tutte si sono aiutate a vicenda e non si sono messe contro, questo è stato uno dei nostri punti di forza. Inoltre, personalmente questa annata da poco finita mi ha dato tanto, sicuramente sono diversa rispetto alla scorsa estate: più consapevole dei miei mezzi e della mia persona e di cosa posso dare alla squadra. Il mio primo anno in B1 mi ha dato fame di vittoria, competitività, agonismo e voglia di migliorarmi, che coltiverò anche nella prossima avventura. Abbiamo posto basi importanti che ora cercheremo di sfruttare”.

Andrea Ostuzzi

“Sono due ragazze d’oro con qualità personali e tecniche eccellenti – afferma il presidente Andrea Ostuzzi – il primo tassello della nuova squadra della prossima stagione non poteva che passare da una conferma delle registe della squadra. Questo è il segnale di continuità che i tifosi si aspettavano. Complimenti ad entrambe per l’ottimo campionato giocato”.

