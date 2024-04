Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley piega Crema (3-0) e difende il terzo posto

Prestazione di spessore per le beriche, trascinate dall’asse di posto quattro Boninsegna-Costagli (38 punti in due)

Missione di giornata compiuta per le ragazze di Vicenza Volley, che spinte dal pubblico di casa regolano 3-0 l’Enercom Fimi Crema e difendono il terzo posto del girone B di B1 femminile che al termine della stagione regolare (mancano altri due turni) vorrà dire play off.

Vicenza Volley

Le lombarde, pur non lottando per obiettivi particolari in questo finale di stagione, sono arrivate in Veneto con un buon piglio, lottando a viso aperto facendo leva anche sull’assenza di pressioni. Le biancorosse di casa, però, hanno accettato il duello, accelerando nel cuore del primo set (dal 16-16 al 20-16 )e rimontando nel secondo set, passando dal -5 (12-17) al 21-21 per poi piazzare un break di 4-0 che ha regalato il 2-0 trascinate dai dodici punti nel set della schiacchiatrice Chiara Boninsegna.

Nella terza frazione, le beriche sono subito scappate avanti (9-4), salvo poi essere quasi riagganciate (15-14). Vicenza, però, spinta dall’altra banda Costagli, non si è fatta “acchiappare” (21-17), volando verso il 25-22 a firma di Boninsegna e il 3-0 pur con qualche brivido finale (dal 24-19 al 24-22).

Una battuta precisa, una difesa efficace e soprattutto un ottimo contrattacco contro un muro altamente fisico e insidioso hanno spinto le beriche verso la vittoria. A livello individuale, in cattedra l’asse di posto quattro con Chiara Boninsegna top scorer con 21 punti in tre set, seguita dalla compagna di reparto Chiara Costagli a quota 17, entrambe con un pallone su due messo a terra di media in attacco. Sul fronte cremasco, 16 punti (dei quali 6 a muro) per la centrale Eva Ravazzolo.

Mariella Cavallaro

“E’ stata una bellissima vittoria – commenta il coach – contro un avversario che non ha regalato nulla. Le ragazze sono state molto brave a interpretare la partita e sono coinvolte in tutti i fondamentali; la battuta è cresciuta molto nel corso della stagione e questa sera abbiamo lavorato ottimamente in attacco contro il muro più prestante che potessimo trovare dall’altra parte della rete. Ora testa al prossimo appuntamento contro Noventa, siamo concentrate sul continuare a lavorare per inseguire i tre punti senza sottovalutare nessuno”.

Con questi tre punti, Vicenza Volley sale a quota 44, mantenendo il +1 su Volano, e sabato affronterà per l’appunto il derby provinciale a domicilio dell’Ipag Volley Noventa (ore 20,30).

VICENZA VOLLEY-ENERCOM FIMI CREMA 3-0

(25-21, 25-21, 25-22)

VICENZA VOLLEY: Spinello 2, Costagli 17, Pegoraro 3, Digonzelli 6, Boninsegna 21, Andeng Okomo 4, Formaggio (L). N.e.: Tasholli, Roviaro, Bauce, Andreatta (L). All.: Cavallaro

ENERCOM FIMI CREMA: Moretti 4, Despaigne 6, Ravazzolo 16, Giroletti 6, Pagliuca 3, Fioretti 7, Labadini (L), Guerini Rocco, Tonello 3, Fugazza. N.e.: Scuri, Gruda, Abati (L). All.: Moschetti

ARBITRI: Pentassuglia e Bosio

NOTE: durata set: 24’, 27’, 26’ per un totale di 1 ora e 17 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 7, ace 3, ricezione positiva 54% (perfetta 24%), attacco 40%, muri 6, errori 19

Enercom Fimi Crema: battute sbagliate 7, ace 3, ricezione positiva 47% (perfetta 22%), attacco 34%, muri 11, errori 22.

Nelle foto di Daniele Marangoni, il successo di Vicenza Volley contro Crema

