Classe 2002, la valdostana è reduce dal biennio in A2 tra Offanengo e Olbia – Serie B1 femminile, Vicenza Volley piazza il primo colpo: al centro arriva Letizia Anello

Letizia Anello

Scocca l’ora del primo volto nuovo nel roster di Vicenza Volley in vista del prossimo campionato di B1 femminile. Dopo le conferme delle palleggiatrici Natasha Spinello e Valeria Bauce, la società berica dà il benvenuto a Letizia Anello. Centrale valdostana, nata il 5 aprile 2002 e alta 1 metro e 80 centimetri, è reduce dal biennio in A2 con le maglie di Offanengo (2022/2023) e Olbia (nella scorsa stagione), culminate entrambe con la salvezza in extremis.

Mariella Cavallaro

“Letizia – afferma Mariella Cavallaro, allenatrice biancorossa – era un obiettivo che avevamo da anni, già nel giovanile l’avevamo cercata per le spiccate doti di velocità in attacco e grande compostezza a muro, ma l’accordo non si era concretizzato. La ritroviamo ora, con un passato di serie A alle spalle tra Offanengo ed Olbia, pronta a portare tutta la sua esperienza e la sua determinazione in un gruppo che ha voglia di lavorare sodo e di divertire. Abbiamo cercato esperienza ed efficienza al centro della rete perché pensiamo che sia un punto di forza necessario per rendere più offensivo la nuova Vicenza Volley”.

La giocatrice (che ha una gemella pallavolista, Ilaria, laterale) non nasconde la propria soddisfazione per l’approdo nella città del Palladio.

Racconta Letizia

“L’A2 fa crescere sotto diversi punti di vista, sia nelle cose positive sia negli aspetti negativi di una stagione. Soprattutto l’esperienza di Offanengo mi è servita molto per approcciarmi alla serie A, un mondo leggermente diverso dalle altre categorie. Vengo da Olbia e da una stagione difficile, ma tutto serve per migliorarsi e il lato positivo è stato il verdetto della salvezza”.

Quindi aggiunge. “Vicenza è stata una proposta interessante e sono entusiasta di questa scelta. Ho ricevuto solo riscontri positivi su questa società, mi ricordo anche quando l’ho incontrata da avversaria, inoltre ha obiettivi ambiziosi. Tutto questo mi ha portato a scegliere Vicenza Volley, che mi sembra una realtà ben organizzata. Dal canto mio, ho voglia di riscatto e divertirmi e cercavo una piazza che potesse farmi sentire fiducia, sostegno e rispetto. Mi auguro sia una stagione fortunata per tutte noi”.

Nella foto, Letizia Anello con la maglia di Vicenza Volley

VICENZA, 28 GIUGNO 2024

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

media@volley-vicenza.it

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza