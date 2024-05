Vicenza Volley: missione compiuta, ora la post season

Serie B1 femminile girone B – Vicenza Volley – A Montecchio Maggiore le beriche superano in tre set la Volley Academy V&V e volano alla post season: girone con Concorezzo e Rubiera per l’A2

Missione compiuta per Vicenza Volley

In B1 femminile difende il secondo posto e intasca il pass per i play off al termine della stagione regolare. Il verdetto è arrivato all’ultima giornata, con la formazione allenata da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari che ha superato 3-0 la Volley Academy V&V allenata dall’ex Ivan Iosi. Nel match giocato al PalaCollodi di Montecchio Maggiore (a causa dell’indisponibilità del palazzetto cittadino di via Goldoni per l’Adunata nazionale degli alpini), le beriche hanno imposto la propria superiorità, piegando 3-0 la Cenerentola con superiorità in attacco e a muro (12 a 3) e venendo trascinate dai 21 punti della schiacciatrice Chiara Costagli.

Andrea Ostuzzi

“Centriamo – le parole del presidente Andrea Ostuzzi – l’obiettivo che ci eravamo prefissati per la stagione. Abbiamo lavorato bene e tanto. Il pubblico è in costante crescita, riceviamo numerose attestazioni di affetto da parte di tifosi appassionati. Vogliamo onorare fino in fondo la stagione e una volta che abbiamo raggiunto l’obiettivo comunque vada sarà un successo”.

Vicenza Volley chiude il girone B al secondo posto con 50 punti, frutto di 17 vittorie e 7 sconfitte e ora si prepara ai play off, dove viene inserita nel girone con Concorezzo (“regina” del girone A) e Rubiera (terza del raggruppamento C).

Nel prossimo week end le due avversarie si sfideranno tra loro in terra reggiana, mentre Vicenza debutterà tra le mura amiche nel fine settimana del 25 e 26 maggio sfidando Rubiera. Infine, tra l’1 e il 2 giugno match a domicilio di Concorezzo, con la vincitrice del girone all’italiana di sola andata che verrà promossa in A2.

Un bel traguardo per le biancorosse, sempre protagoniste in questa stagione regolare e che ora non vogliono fermarsi.

VICENZA VOLLEY-VOLLEY ACADEMY V&V 3-0

(25-20, 25-21, 25-22)

VICENZA VOLLEY: Spinello 4, Costagli 21, Pegoraro 8, Digonzelli 4, Boninsegna 9, Andeng Okomo 9, Formaggio (L), Tasholli 1, Roviaro, Bauce, Andreatta (L). All.: Cavallaro

VOLLEY ACADEMY V&V: Foscari 4, Bertasi 11, Manni 1, Milani 14, Pratissoli 5, Merler 2, Moreschi (L), Ferronato, Galatan, Cerutti. N.e.: Gambarotto, Ghia. All.: Iosi

ARBITRI: Bragato e Longo

NOTE:

durata set: 26’, 31’, 29’ per un totale di 1 ora e 26 minuti di gioco

Vicenza Volley: battute sbagliate 11, ace 5, ricezione positiva 42% (perfetta 23%), attacco 37%, muri 12, errori 26

Volley Academy V&V: battute sbagliate 7, ace 6, ricezione positiva 54% (perfetta 30%), attacco 24%, muri 3, errori 19.

Nelle foto di Daniele Marangoni, l’esultanza di Vicenza Volley per la conquista dei play off

