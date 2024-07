Vicenza Volley: in posto quattro c’è Nicole Ianeselli

La schiacciatrice classe 2001 arriva dalla Vlc Rom Plastica con cui ha sfidato le beriche nella scorsa stagione – Altro volto nuovo in casa Vicenza Volley, che si avvia alla conclusione della costruzione del roster affidato alla confermata coach Mariella Cavallaro e che affronterà il campionato di B1 femminile.

Il sodalizio berico dà il benvenuto a Nicole Ianeselli, schiacciatrice classe 2001 reduce dalla stagione in categoria con la Vlc Rom Plastica con cui ha sfidato le biancorosse in regular season (girone B).

Nata il 9 novembre 2001 a Bolzano, Nicole Ianeselli è alta 1 metro e 83 centimetri ed è maturata pallavolisticamente nella sua città nel Neruda, svolgendo le giovanili e contemporaneamente “assaggiando” anche i campionati di B1 e B2. Nella stagione 2020/2021 è approdata in Trentino al Volano, arrivando a disputare i play off di B1; post-season raggiunta anche nell’annata pallavolistica successiva, questa volta in B2 a Peschiera con l’Orotig. Infine, un biennio in B1, prima a Piadena e poi alla Vlc Rom Plastica.

“Nicole – commenta coach Mariella Cavallaro – ha attirato la nostra attenzione nel corso della scorsa stagione; nonostante la giovane età è un’atleta che si è subito dimostrata protagonista in questo campionato di B1. E’ dotata di un attacco valido e vario, inoltre è molto efficace anche in seconda linea, con una ricezione solida. Un profilo completo, dunque, dal quale ci aspettiamo molto”.

“Vicenza – racconta Nicole Ianeselli – ha fin da subito mostrato interesse, so che è una società seria, ben strutturata e con un buon progetto in mente. Conosco diverse giocatrici della rosa, dalle quali potrò imparare. Il mio punto forte è la seconda linea, penso di essere una giocatrice un po’ più tecnica e di equilibrio come caratteristiche. Cerco sempre di guardare tanto e imparare molto dalle compagne e di lavorare sodo in palestra con lo staff per migliorare. Spero di dare il mio contributo alla squadra”.

