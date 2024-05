Vicenza Volley debutta nei play off: arriva la Rubierese

Domani alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni le beriche ospitano la formazione reggiana nel primo dei due impegni che mettono in palio l’A2 – Vicenza Volley.

L’attesa è finita

La parola passa al campo, con due sfide nell’arco di otto giorni che determineranno l’esito della stagione. Domani (sabato) alle 20,30 inizia l’avventura nei play off di B1 femminile per le ragazze di Vicenza Volley, che scenderanno in campo davanti al pubblico amico al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni per sfidare la Rubierese nel primo dei due impegni per Spinello e compagne che metteranno in palio l’A2.

La formula prevede un girone all’italiana di sola andata tra tre squadre e un solo pass promozione: Concorezzo (“regina” del girone A), Vicenza (seconda classificata del raggruppamento B) e Rubierese, terza nel girone C. Nella prima giornata, Concorezzo ha espugnato Rubiera (1-3) portandosi dunque a quota 3 punti nella nuova classifica. Le reggiane hanno le spalle al muro e dovranno necessariamente far bottino pieno in Veneto per tener accesa la fiammella. Vicenza, invece, si giocherà poi tutto nella sfida in Brianza di sabato 1 giugno alle 20,45.

Mariella Cavallaro

“Veniamo da un percorso di crescita tecnica e di gioco che ci ha permesso di balzare dal quarto al secondo posto nel girone nell’ultimo mese vincendo gli scontri diretti e in questa scia di maturare una mentalità vincente perché vincere aiuta a vincere. Siamo decisi a dare il massimo, affronteremo le due sfide con la giusta umiltà ma anche con una determinazione senza eguali, dando tutto su ogni pallone.

Queste sono due finali e questo fa crescere l’adrenalina, sono quelle partite che ogni giocatore sogna di fare alla fine del campionato. Dobbiamo ricordarci di questo e godercele. Testa, passione, determinazione, potenza e grinta sviluppando un gioco corale: queste sono le nostre carte assieme a quel pizzico di “farfalle nello stomaco” che aiuta”.

Quindi aggiunge

“Contro Rubiera sarà tosta, ma è determinante la vittoria per continuare a crederci. Le reggiane sono una squadra molto fisica con la banda Mescoli (ex A2) molto forte in attacco, Giardi completa in tutti i fondamentali e l’opposta Bianchini che oltre ad attaccare bene sa anche ricevere. Le centrali sono esperte e dotate di un buon muro, la seconda linea è solida con il libero Bici che ha giocato in A2, mentre la palleggiatrice Aluigi, anche lei ex A2, è molto estrosa. Invitiamo la gente al palazzetto per tifare e sostenere il sogno della nostra e vostra squadra”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Lorenzo Foppoli e il secondo arbitro Federica Grasso.

IL PROGRAMMA DELLA SERIE:

Rubierese-Concorezzo 1-3 (giocata mercoledì)

Vicenza Volley-Rubierese (domani ore 20,30)

Concorezzo-Vicenza Volley (sabato 1 giugno ore 20,45).

Foto Daniele Marangoni

VICENZA, 24 MAGGIO 2024

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

media@volley-vicenza.it

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza