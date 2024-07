Serie B1 femminile – Vicenza Volley completa il reparto-opposte con Chiara Sesenna – Piacentina classe 2003, è reduce dalla stagione in categoria a Volano e affiancherà nel ruolo Lidia Digonzelli

E’ la piacentina Chiara Sesenna la giocatrice che va a completare il reparto opposte di Vicenza Volley in vista del prossimo campionato di B1 femminile. Classe 2003 originaria di Gossolengo, è reduce dalla stagione in categoria con la maglia del Volano, con cui ha sfidato le beriche nel girone B riuscendo ad approdare – al pari delle biancorosse, seconde, mentre le trentine erano terze – ai play off. In posto due, la Sesenna affiancherà la confermata Lidia Digonzelli (classe 2005).

“Chiara – commenta coach Mariella Cavallaro – è un’opposta giovane ma già con grande esperienza. E’ cresciuta tecnicamente in scuole giovanili importanti (Adro, Orago, Volley Academy Piacenza nell’ordine, ndc) e successivamente ha maturato una qualità globale che le ha permesso di interpretare da protagonista anche il ruolo di schiacciatrice. Opposta dotata fisicamente, sarà sicuramente un tassello molto importante per il nostro attacco da posto due, sfruttando – oltre al colpo alto – anche la sua velocità”.

“Mariella – afferma Chiara Sesenna – mi ha contattata subito, già sfidandola in campionato Vicenza mi è sembrata un’ottima squadra con una società solida alle spalle. Il primo impatto è stato positivo e non ci ho riflettuto due volte per dire sì alla proposta. Anche i presupposti di obiettivi di squadra e crescita personale sono ottimi; speriamo di fare un bel campionato. Con Vicenza siamo accomunati dal percorso della scorsa stagione: un’ottima regular season, la qualificazione ai play off e l’epilogo con un po’ di amaro in bocca. Cerchremo di toglierci ancora più soddisfazioni nei prossimi mesi.

Nella scorsa stagione l’esperienza in B1 mi ha dato più continuità i tutti i fondamentali e maggiore aggressività. La terza serie è più tosta rispetto alla B2, nel primo periodo ho sostituito una compagna indisponibile in posto quattro mettendo in pratica anche la ricezione e trovando spazio, poi nella seconda parte della stagione ho giocato un po’ da opposta”.

VICENZA, 12 LUGLIO 2024

