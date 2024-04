Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley cerca punti play off contro la capolista Giorgione

Sabato alle 20,30 al palazzetto di via Goldoni le beriche ospitano l’Azimut prima della classe

Sfida di cartello al palazzetto cittadino di via Goldoni, che domani (sabato) alle 20,30 vedrà le padrone di casa di Vicenza Volley sfidare la capolista del girone B di B1 femminile Azimut Giorgione. Le beriche occupano il quarto posto con 38 punti, a -1 dal Volano terzo (e vittorioso al tie break contro Vicenza nello scorso turno) e metro di paragone per la lotta play off, mentre la squadra di Castelfranco Veneto è salda in testa con 52 punti. Sulla carta, dunque, per le biancorosse è il match più difficile, ma Spinello e compagne hanno il dovere di provarci a fondo per continuare a inseguire la post-season.

A presentare il match è Pierantonio Cappellari

Vice allenatore di Vicenza Volley. “E’ il secondo incontro – le sue parole – di questo mese di aprile per noi caldissimo, visto che ci vede impegnati contro tutte le squadre della parte alta della classifica. Sabato torniamo a giocare in casa contro la capolista Giorgione, anche recente partecipante alla Final Four di Coppa Italia di B1 femminile. Si tratta di una squadra completa in tutti i ruoli, molto fisica, formata da giocatrici esperte, alcune delle quali hanno giocato anche nei campionati di A1 e A2.

Regista della squadra è Giulia Pincerato, classe 1987, in diagonale con l’opposto Erica Andrich, le due schiacciatrici laterali sono Alice Bellini e Beatrice Pozzoni, il libero è Lucia Morra, mentre al centro ci sono le due esperte Sara Ceron e Federica Stufi, importante rinforzo arrivato con il mercato di gennaio“. Quindi aggiunge. “Da parte nostra c’è tantissima voglia di tornare in campo per riscattare il risultato parzialmente negativo dello scorso match con Volano.

Cercheremo di mettere da subito tantissima pressione alle giocatrici avversarie, cercando di tenere un ritmo alto sin dai primi minuti di gioco, e sfruttando i loro punti deboli, studiati in settimana.Ci aspettiamo un palazzetto con tantissimo pubblico, anche perchè lo spettacolo in campo certamente non mancherà”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Denise Mary Rose Bianchi e il secondo arbitro Federica Grasso.

ALL’ANDATA FINI’…

Nella sfida dello scorso 3 dicembre a Castelfranco Veneto Vicenza Volley si arrese in tre set. Questo il tabellino del match.

AZIMUT GIORGIONE-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-16, 25-19, 25-17)

AZIMUT GIORGIONE:

Pincerato 3, Bellini 14, Marchetto 6, Andrich 12, Pozzoni 14, Ceron 2, Morra (L), Ganzer. N.e.: Mason, Alessi, Facchinato, Tonina, Bardaro (L). All.: Carotta

VICENZA VOLLEY:

Spinello 1, Costagli 7, Pegoraro 6, Tasholli 4, Simpsi, Andeng 4, Formaggio (L), Boninsegna 7, Do Carmo 4, Bauce. N.e.: Roviaro, Digonzelli, Andreatta (L). All.: Cavallaro

NOTE: Durata set: 25’, 27’, 24’ per un totale di 1 ora e 16 minuti di gioco

ARBITRI: Bossica e Coppola

Azimut Giorgione: battute sbagliate 8, ace 9, ricezione positiva 61% (perfetta 26%), attacco 38%, muri 6, errori 19

Vicenza Volley: battute sbagliate 7, ace 4, ricezione positiva 41% (perfetta 17%), attacco 21%, muri 9, errori 24.

IL TURNO

Questo il programma della quint’ultima giornata di B1 femminile (girone B).

Cortina Express Imoco-Rothoblaas Volano

Vicenza Volley-Azimut Giorgione

Orotig Peschiera Ponti-Ipag Volley Noventa

Banca Annia Aduna-Volley Academy V&V

Vlc Rom Plastica-Enercom Fimi Crema

Smapiù Arena Volley-C.r. Transport Ripalta.

Riposa: Fantini Folcieri Ostiano.

LA CLASSIFICA

Azimut Giorgione 52, Fantini-Folcieri Ostiano 43, Rothoblaas Volano 39, Vicenza Volley 38, Enercom Fimi Crema 33, Smapiù Arena Volley 31, C.r. Transport Ripalta 27, Banca Annia Aduna Padova 25, Cortina Express Imoco 24, Orotig Peschiera Ponti 23, Ipag Volley Noventa 22, Vlc Rom Plastica 18, Volley Academy V&V 3.

Nella foto di Daniele Marangoni, Lidia Digonzelli opposta di Vicenza Volley

VICENZA, 12 APRILE 2024

