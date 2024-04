Serie B1 femminile girone B, Vicenza Volley a caccia di punti play off contro Crema

Domani sera alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino le biancorosse beriche sfidano l’Enercom Fimi nel terz’ultimo appuntamento di regular season

Tre punti pesanti in palio, come del resto è in questo finale di stagione regolare. Domani sera (sabato) alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni le ragazze di Vicenza Volley sfideranno l’Enercom Fimi Crema nel terz’ultimo appuntamento di stagione regolare di B1 femminile (girone B). La squadra allenata da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari è attualmente terza a quota 41 punti, a +1 sul Volano e ora come ora dentro alla zona play off, obiettivo stagionale delle biancorosse. Le lombarde, invece, sono seste a quota 36.

Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari

“Crema – spiega Cappellari – è una squadra che ha nei fondamentali di rete (attacco e muro) il proprio punto di forza. La palleggiatrice Moretti ama attaccare di seconda con frequenza, mentre l’opposta è Giroletti, atleta potente e principale terminale offensivo della squadra. La batteria di bande comprende la fisica Despaigne, Pagliuca e Novello, abili e tecniche. Il libero è Labadini, mentre al centro sono Fioretti e Ravazzolo, quest’ultima miglior muro del nostro campionato. La gara d’andata è stata per noi molto complicata, avendo entrambe le palleggiatrici infortunate. Dovremo essere bravi a fare la nostra pallavolo, che sappiamo essere di alto livello. Sarà poi importante lavorare bene in attacco, cercando di variare il nostro gioco per far fronte al loro forte muro”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro saranno il primo arbitro Andrea Pentassuglia e il secondo arbitro Matteo Bosio.

ALL’ANDATA FINI’…

Nella sfida dello scorso 16 dicembre a Crema Vicenza Volley si arrese in tre set. Questo il tabellino dell’incontro.

ENERCOM FIMI CREMA-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-11, 25-23, 25-17)

ENERCOM FIMI CREMA: Moretti 3, Pagliuca 9, Ravazzolo 10, Giroletti 17, Tonello 10, Fioretti 9, Labadini (L), Guerini Rocco (L). N.e.: Abati, Despaigne, Fugazza, Scuri, Gruda. All.: Moschetti

VICENZA VOLLEY: Spinello, Costagli 4, Pegoraro 5, Digonzelli 3, Boninsegna 11, Andeng Okomo 3, Formaggio (L), Simpsi 3, Do Carmo Braga 2, Roviaro 1, Bauce, Andreatta (L). N.e.: Tasholli. All.: Cavallaro

ARBITRI: Benigni e Noira

NOTE: Durata set: 20’, 26’, 23’ per un totale di 1 ora e 9 minuti di gioco

Enercom Fimi Crema: battute sbagliate 6, ace 6, ricezione positiva 50% (perfetta 21%), attacco 40%, muri 9, errori 19

Vicenza Volley: battuta sbagliata 5, ace 2, ricezione positiva 39% (perfetta 15%), attacco 25%, muri 4, errori 17.

IL TURNO

Questo il programma della terz’ultima giornata di serie B1 femminile (girone B).

Rothoblaas Volano-Ipag Volley Noventa

Vicenza Volley-Enercom Fimi Crema

Orotig Peschiera Ponti-Volley Academy V&V

Cortina Express Imoco-Azimut Giorgione

Banca Annia Aduna-Fantini Folcieri Ostiano

Vlc Rom Plastica-C.r. Transport Ripalta

Riposa: Smapiù Arena Volley

LA CLASSIFICA – Azimut Giorgione 57, Fantini-Folcieri Ostiano 43, Vicenza Volley 41, Rothoblaas Volano 40, Smapiù Arena Volley 37, Enercom Fimi Crema 36, Cortina Express Imoco, C.r. Transport Ripalta 30, Banca Annia Aduna, Orotig Peschiera Ponti 28, Ipag Volley Noventa 22, Vlc Rom Plastica 19, Volley Academy V&V 3.

Nella foto di Daniele Marangoni, il gruppo di Vicenza Volley

VICENZA, 26 APRILE 2024

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

media@volley-vicenza.it

www.volley-vicenza.it – @Volleyvicenza