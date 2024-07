Palladio Vicenza Volley: nato il nuovo progetto sottorete

Serie B1 femminile, nuovo progetto sottorete: nasce Palladio Vicenza Volley

Raccoglie l’eredità di Vicenza Volley con l’ingresso di tre soci imprenditori; il presidente sarà Franco Scanagatta. Volksbank main sponsor che per un triennio darà il nome alla prima squadra

Un progetto rilanciato, con ingressi importanti e qualificati dal territorio per dare ancora più linfa all’avventura sportiva. Oggi pomeriggio (mercoledì) si è alzato il sipario sulla nascita di Palladio Vicenza Volley, nuova società pallavolistica che riceve il testimone sottorete da Vicenza Volley. Le novità sono state annunciate in una conferenza stampa al Vicenza Tiepolo Hotel della città berica.

“Nasce una nuova società – l’annuncio del presidente uscente Andrea Ostuzzi- entrano nuovi soci imprenditori che hanno accettato di portare avanti il progetto iniziato sette anni fa. Il nuovo presidente ha dato subito adesione e infine ci sarà un main sponsor che investe ulteriormente sulla pallavolo a Vicenza”.

I nuovi soci sono Luigi Battistolli, Paolo Rossi e Giorgio Grippa, anche se “cercheremo – ha sottolineato in apertura Ostuzzi – di far entrare altri imprenditori: la società è aperta sotto questo punto di vista. Da sei mesi lavoravo a questo per ridare slancio al progetto del volley femminile in città”

Luigi Battistolli è il presidente del Gruppo Battistolli. “E’ una nuova esperienza – le sue parole- Andrea ha studiato una nuova struttura che mi è piaciuta e con una società che darà il suo contributo nella governance di questa realtà sportiva che a noi sta molto a cuore. La pallavolo è una disciplina molto amata, Vicenza ha combattuto nei mesi scorsi per la serie A ed è stato emozionante assistere alle ultime partite. Ringrazio Ostuzzi, sempre una fucina di idee che fanno bene allo sport”.

Paolo Rossi è il titolare dell’Ipslab srl. “Il volley è un ambiente pulito, ho iniziato seguendo i figli praticanti pallavolo, ho visto tornei ed eventi. Sono sicuro che questo progetto porti benefici per tutti ed è importante anche il nostro marchio, così radicato alla città”.

Giorgio Grippa, infine, “giocava in casa” essendo il proprietario del Vicenza Tiepolo Hotel. “Ringrazio Andrea Ostuzzi che mi ha coinvolto sempre più in questi anni. E’ un onore far parte di questa compagine, da 10 anni la città di Vicenza mi ha accolto e ora è il momento di ricambiare, dando il mio contributo a far crescere il progetto. Spero di essere all’altezza dell’esperienza che hanno gli altri soci”.

Il presidente di Palladio Vicenza Volley sarà Franco Scanagatta, un’istituzione nella città berica. Presidente della Fondazione San Bortolo, è un manager con lunghissima esperienza ed è tutt’ora consigliere di amministrazione di numerose, importanti società sul territorio e anche al di fuori. “In primis – le sue parole – avevo un debito di gratitudine: Vicenza Volley è la prima società sportiva che ha impresso sulle proprie maglie il logo della Fondazione San Bortolo, una presenza molto importante. Quando ho capito lo scopo ho accettato questo ruolo e sono soddisfatto del mettermi al servizio di questo utile progetto per la comunità”.

VOLKSBANK – “Ringrazio Anthea – ha chiosato Ostuzzi – se non fosse per questa azienda sette anni fa non sarebbe partito un progetto che ha regalato una squadra importante con 5 anni di B1 e due di A2, riportando il grande volley a Vicenza. Per non dissipare il valore costruito, è arrivato a sostenere il progetto uno sponsor molto importante che ha incrementato il proprio impegno. Per i prossimi tre anni, Volksbank darà il nome alla squadra, che si chiamerà Volksbank Vicenza Volley”.

L’istituto di credito era rappresentato dal vicepresidente Giuseppe Padovan, dal direttore di area Vicenza Andrea Garbin e da Stefano Bertacco, titolare capofila Vicenza di Volksbank.

“E’ una grande opportunità per la nostra banca – ha spiegato Padovan – che si sta sviluppando in modo importante. Facciamo la nostra parte nello sport, nel sociale e nella cultura. Ci teniamo a essere presenti, lo eravamo già in questa realtà e ora ci aspetta una sfida importante che mi emoziona. Trovo il volley uno sport pulito, molto bello da vedere e sono sicuro che questo progetto avrà successo”.

“Complimenti ad Andrea Ostuzzi – le parole dell’assessore cittadino allo Sport Leone Zilio – per aver costruito una “squadra” così importante. Due figure come Battistolli e Scanagatta sono timbri importanti nella bontà del progetto, inoltre Volksbank sta lavorando tanto con il territorio. Un progetto come questo ci aiuta a tenere alto il brand di Vicenza, che viceversa rischia di rimanere locale. Stiamo intervenendo sul palazzetto dello sport con due fondi PNRR precettati dalla precedente Amministrazione per finanziare lavori su pavimento, impiantistica e spogliatoi, inoltre abbiamo applicato una parte di avanzo amministrazione per la sistemazione del tetto: nella prossima stagione sarà una “casa” rinnovata”.

“E’ un progetto importante e ambizioso – ha affermato Domenico Piano, presidente Fipav Vicenza – ben venga l’approccio imprenditoriale per far crescere ulteriormente uno sport sul nostro territorio dove abbiamo quasi 9mila tra atleti e atlete. Speriamo che Palladio Vicenza Volley ci aiuti a crescere ulteriormente in città”.

“La pallavolo – ha chiuso il cerchio Giuseppe Franco Falco, delegato provinciale CONI – è uno degli sport più praticati sul territorio, con Vicenza che nel suo complesso è da alcuni anni una delle province più sportive d’Italia. L’interesse del mondo imprenditoriale mi trova a favore e auspico i migliori successi”.

Per la prima squadra biancorossa, che militerà in B1 femminile, erano presenti coach Mariella Cavallaro e le giocatrici Martina Pegoraro e Lucia Morra.

VICENZA, 17 LUGLIO 2024

