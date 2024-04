Martina Pegoraro (Vicenza Volley): “Molta carica in vista di Ostiano”

Serie B1 femminile girone B, Martina Pegoraro (Vicenza Volley): “L’amaro in bocca delle ultime due sconfitte ci dà molta carica in vista di Ostiano”

La centrale biancorossa presenta lo scontro diretto in chiave play-off in programma sabato in terra cremonese

Nuovo scontro diretto all’orizzonte per Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile (girone B), dove le beriche sono in piena lotta per i play off (primi tre posti). Dopo aver duellato per due ore contro la capolista Giorgione (1-3), la squadra guidata da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari sarà di scena sabato alle 20,30 a Ostiano (Cremona) contro la Fantini-Folcieri, seconda forza del campionato.

Le beriche sono attualmente quarte a 38 punti, a -1 dal Volano terza (ma sconfitta ieri dal Cortina Express Imoco, pareggiando il numero delle partite giocate rispetto alle vicentine), mentre Ostiano è seconda a quota 43. Il tutto quando mancano quattro giornate al termine della regular season e i punti complessivamente in palio sono dunque dodici.

A fare il punto della situazione in casa Vicenza Volley è Martina Pegoraro, centrale classe 2002 cresciuta in biancorosso.

Martina Pegoraro

“Dalle ultime due partite – commenta la giocatrice di Schio – contando anche il tie break perso a Volano resta tanto amaro in bocca. Contro Giorgione siamo partite contratte e abbiamo poi sbagliato qualcosa di troppo, anche se l’esperienza dell’Azimut si è fatta vedere nei momenti decisivi e quindi c’è il loro merito nella vittoria. Questo retrogusto amaro ci dà molta carica e determinazione per portare a casa il risultato sabato. Allo stesso tempo, però, dovremo essere tranquille, perché quando giochiamo con serenità abbiamo dimostrato di poter fare molto bene in questo campionato.

Dall’altra parte della rete troveremo una squadra altrettanto determinata a consolidare il posizionamento in classifica e anche a riscattarsi dal match d’andata. La posta in palio è sicuramente importante; mi aspetto una partita dove Ostiano difenderà molto e dove noi non dovremo aver fretta di chiudere le azioni”.

Quindi aggiunge. “Siamo arrivate al momento decisivo della stagione, ogni punto è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo e dovremo dare il massimo. Speriamo vivamente di arrivare ai play off, per la stagione che abbiamo finora, per l’impegno che abbiamo sempre messo e anche per aver imparato dagli errori commessi”.

Infine, il focus personale. “Sono molto contenta di questa stagione, sono cresciuta molto in attacco e in battuta, ma questo deriva dalla squadra, mi sto trovando veramente bene con il gruppo e quando è così tutto è più semplice e bello. Arrivare ai play off sarebbe una bella soddisfazione di gruppo e personale”.

Nella foto di Daniele Marangoni, Martina Pegoraro, centrale di Vicenza Volley

VICENZA, 18 APRILE 2024

