Serie B1 femminile girone B, Chiara Boninsegna (Vicenza Volley): “Dare il massimo contro Crema, attenzione alle loro individualità”

La schiacciatrice biancorossa lancia la volata play off con la squadra berica attualmente al terzo posto

VICENZA, 25 APRILE 2024 – Crocevia importante per Vicenza Volley nel campionato di B1 femminile, con le beriche al terzo posto nel girone B determinate a difendere la posizione che vale l’accesso ai play off. Sabato alle 20,30 al palazzetto dello sport cittadino di via Goldoni la squadra allenata da Mariella Cavallaro e Pierantonio Cappellari ospiterà l’Enercom Fimi Crema, sesta forza del girone B.

A fare il punto della situazione è la schiacciatrice Chiara Boninsegna. Le beriche arrivano dal brillante 3-0 a domicilio di Ostiano secondo in classifica. “E’ una vittoria che oltre a tre punti pesanti ci revala consapevolezza: quando riusciamo a fare il nostro gioco possiamo raggiungere il nostro obiettivo di approdare ai play off”. La lotta è comunque serrata. “Sarà dura – aggiunge Chiara – ci sarà da combattere e non possiamo permetterci di abbassare la guardia anche solo per un attimo, ma siamo consce di avere la capacità per riuscirci”.

Ora sotto con Crema, outsider pericolosa. “Le insidie stanno in alcune loro individualità che sanno il fatto loro; noi soprattutto dovremo gestire la stanchezza di fine stagione e dare ugualmente il massimo”.

Nella foto di Daniele Marangoni, Chiara Boninsegna, schiacciatrice di Vicenza Volley

