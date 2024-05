Castelgomberto Brogliano: campione provinciale AICS di pallavolo

Non si ferma l’ondata positiva che sta attraversando l’’’ASD Team Volley Castelgomberto Brogliano” (CB Team Volley) che è campione provinciale AICS per il secondo anno consecutivo.

A Brogliano è appena trascorso un fine settimana, ricco di emozioni, con il palazzetto gremito da familiari e tifosi provenienti da tutta la provincia vicentina. In un contesto di emozioni e di tifoseria da stadio, si sono svolte le finali provinciali organizzate dall’AICS (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).

ASD Team Volley Castelgomberto Brogliano

Domenica 05 Maggio alle 15:00 il CB Team Volley “Nera” con il coach Luciano Trevisan si è qualificato al 1° posto nel campionato AICS come Campione provinciale della categoria under 18 vincendo per 3 set a 0 sul Cavazzale. Nella scorsa stagione la squadra, capitanata sempre da Giada Storti, aveva già vinto le finali provinciali. Aggiudicandosi poi le nazionali AICS under 16 a Riccione allenate dal coach Enzo Dalla Vecchia.

Nella giornata di Domenica mattina è arrivato il 3° posto per la categoria under 18 con il CB Team Volley “Gialla” (coach Cesare Povolo), capitanata da Camilla Angriman. Imponendosi per 3 a 1 contro il “Fulgor Thiene”.

Soddisfazione giunta anche per la categoria Open femminile. Infatti la sera prima alle ore 20:30 si sono svolte le finali tra il 1° e 2° posto della categoria Open femminile. In quell’occasione la partita è stata molto combattuta per ben 5 set e ha decretato la vittoria al “Viatek Cavazzale” solo al 5° set per 15 a 13.

Il “CB Volley Open Femminile”, capitanato da Giovanna Molon, è stato battuto solo al 5° set per 15 a 13 (coach Dalla Vecchia).

Con queste vittorie sia l’under 18 sia l’Open si sono aggiudicate l’accesso al torneo nazionale AICS che si terrà a Cervia il prossimo Settembre.

Cinzia Diquigiovanni

“La vittoria è frutto della costanza e dell’impegno di tutte le atlete, gli allenatori, i familiari e tutti i genitori volontari per il supporto e la fiducia al nostro lavoro”. Queste sono le parole della Presidente dell’associazione Cinzia Diquigiovanni.

Le congratulazioni sono arrivate anche dall’amministrazione comunale di Brogliano dove erano presenti il Sindaco Dario Tovo ed il Vicesindaco Matteo Storti.

Matteo Storti