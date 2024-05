Bassano Volley: “Ci sto? Affare fatica”, un main sponsor da sponsorizzare

La società di pallavolo bassanese ha deciso di sostenere l’iniziativa, attiva da anni anche nel bassanese, che coinvolge ragazzi dai 14 ai 19 anni in attività socialmente utili: il 10 maggio alla CMP Arena la conferenza stampa di presentazione del nuovo sponsor del Bassano Volley con l’Assessore Mariano Scotton.

Venerdì 10 maggio alle 11.30 presso la CMP Arena di Bassano del Grappa si svolgerà una conferenza di presentazione del nuovo main sponsor della prima squadra maschile della società giallorossa. Si tratterà però di un’iniziativa unica nel suo genere dal momento che il sodalizio del Presidente Signor ha deciso di farsi sponsorizzare da una realtà che non porterà nuove entrate o nuove risorse dal momento che non si tratta di un’azienda, ma di una bellissima iniziativa rivolta ai giovani del territorio.

“Ci sto? Affare fatica”

Si tratta del progetto “Ci sto? Affare fatica”, un’iniziativa che coinvolge ragazzi e ragazze nel corso dell’estate nello svolgimento di lavori socialmente utili al proprio territorio di appartenenza. Si tratta quindi, usando un gioco di parole, di un main sponsor da sponsorizzare perchè il fine ultimo di questo connubio vuole essere quello di sostenere il progetto “Ci sto? Affare fatica!” facendolo conoscere in modo tale da coinvolgere il maggior numero di giovani possibili del bassanese.

Come è nata l’idea? Come capita delle volte nella vita le idee migliori nascono quasi per caso come ci spiega il responsabile del settore giovanile Carlo Milani: “L’idea ci è venuta durante un allenamento della prima squadra: un paio di atleti non avevano la maglietta rossa da allenamento, quella d’ordinanza diciamo, bensì in sostituzione avevano quella di “Ci sto? Affare fatica!” che è anch’essa rossa.

Così abbiamo pensato che sarebbe stato bello promuovere l’iniziativa e abbiamo fatto una veloce indagine nel nostro settore giovanile, sia maschile che femminile, scoprendo che molti nostri atleti hanno partecipato in passato a “Ci sto? Affare fatica!” e che avrebbero potuto farsi veicolo della loro esperienza diventandone ambasciatori nel mondo dei loro coetanei.

In particolar modo abbiamo pensato di dare alla prima squadra, attualmente ancora in cerca di un main sponsor vero e proprio, il nome dell’iniziativa per cui in questo scorcio finale di stagione la Serie B del Bassano Volley allenata da Diego Poletto avrà nome e logo di “Ci sto? Affare fatica!” nella speranza che questo possa contribuire ancora di più a sostenere l’associazione che la organizza.”

“Ci sto? Affare fatica!” si poggia su una Rete Nazionale che include realtà e territori in 14 diverse regioni, coinvolgendo 201 Comuni e 400 realtà ospitanti per un totale di 6011 partecipanti in 703 squadre, in cui hanno preso parte 594 handyman e 441 tutor.

Questo progetto coinvolge ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni durante il periodo estivo, ed è rivolto a chi ha volontà di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore. Divisi in gruppi i “soldati” di “Ci sto? Affare fatica!” vengono coinvolti in piccoli lavori di cura del verde, di pulizia di strade e sentieri, di tinteggiatura di panchine e staccionate, di realizzazione di murales decorativi, ecc..

Ciascun gruppo è solitamente accompagnato da un giovane volontario (tutor) col ruolo di guida e coordinatore e da un adulto “tuttofare” (handyman) che trasmette le competenze tecniche/artigianali del lavoro sul campo.

La presentazione ufficiale di questo progetto di sponsorizzazione al contrario è prevista nella giornata di venerdì 10 maggio alle ore 11.00 presso la CMP Arena di Bassano, alla presenza dei vertici della società giallorossa, dell’Assessore dell’assesore allo sport, istruzione e alle politiche giovanili Mariano Scotton e al responsabile della Cooperativa Sociale Adelante Marco Lo Giudice.

