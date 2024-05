Vicenza, il sogno continua: ora l’Avellino per volare in finale

Il Vicenza continua la sua corsa verso la Serie B eliminando il Padova, una delle grandi favorite per la promozione. I ragazzi di Vecchi, allenatore che potrebbe centrare il secondo salto di categoria di fila dopo quello con la Feralpisalò, hanno dominato gli avversari vincendo all’andata 2-0 e mettendo il punto esclamativo al ritorno con la rete di Della Morte a fiaccare la resistenza avversaria.

Ora c’è l’Avellino sulla strada dei biancorossi, un’altra squadra arrivata seconda, nel girone C, e quindi favorita sulla carta, anche se in semifinale non conta più la classifica della regular season. Rispetto alle sfide precedenti, infatti, in caso di parità si andrà prima ai supplementari e poi ai rigori.

Vicenza, la semifinale playoff di Serie B sarà con l’Avellino

Tutto in centottanta minuti, tra due squadre che arrivano all’appuntamento lanciatissime. Il primo round si giocherà al Partenio martedì 28 maggio nel solito clima infuocato che rappresenta un problema in più per i veneti, mentre il secondo sarà domenica 2 giugno al Ment. Entrambe le gare inizieranno alle 21, in palio c’è l’accesso alla finale per salire in Serie B contro una tra Carrarese e Benevento. Servirà un’altra grande impresa al Vicenza che in questi playoff ha prima eliminato il Taranto vincendo all’andata 1-0 e pareggiando al ritorno 0-0, e poi vinto due volte nel doppio confronto con il Padova 2-0 nella prima gara e 1-0 al ritorno.

Quello che salta all’occhio è l’impermeabilità difensiva della squadra di Vecchi, capace di uscire imbattuta dai quattro confronti post season. Un vantaggio sicuramente per la prossima gara, anche se lo stesso allenatore ha voluto richiamare i suoi dopo aver sbancato l’Euganeo: “Siamo stati poco coraggiosi nella gestione del pallone”, ha detto perché sa che per riuscire a conquistare l’ultimo posto disponibile per la B bisogna essere perfetti. L’Avellino sarà un altro test probante, lo stesso Vecchi ha confermato: “Per la promozione bisogna battere tutti i più forti”. Difficile il recupero di Tronchin, mentre ci saranno Ronaldo e Ferrari, recuperati già per l’ultimo match e decisamente importanti per alimentare il sogno.

L’Avellino ai raggi X

Servirà il miglior Vicenza possibile per cercare di battere l’Avellino: lo pensa anche la Snai che piazza i campani in cima ai pronostici per la promozione, davanti al Benevento e proprio al Vicenza, mentre l’outsider è la Carrarese. Lo scarto nelle quote è minimo e si potrebbe approfittare del bonus Snai per provare a indovinare chi alla fine la spunterà.

I lupi partono davanti secondo il bookmaker probabilmente perché hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto nel girone C mettendosi alle spalle la corazzata Benevento con un finale di stagione da urlo con quattro vittorie e una sola sconfitta. È vero la Juve Stabia non è stata mai nel mirino ma il secondo posto è stato più che meritato.

L’approccio ai playoff non è stato dei migliori con la sconfitta di Catania e la rimonta al ritorno quando tutto sembrava perduto. Sotto di due gol, uno incassato nella prima gara e uno all’inizio del secondo, i campani hanno reagito d’orgoglio piazzando il 2-1 che ha regalato il passaggio del turno. Una squadra che ha sbandato ma ha saputo rimettersi in carreggiata quindi con un grande alleato al suo fianco: il Partenio. In casa l’Avellino ha costruito prima la rimonta in campionato e poi quella con il Catania: sono sette le vittorie di fila prima di affrontare il Vicenza.

Per i veneti il primo obiettivo sarà quello di uscire indenni dalla gara di andata e le speranze ci sono tutte perché la formazione di Vecchi in trasferta è un rullo compressore, non perde da dieci gare con otto vittorie e due pareggi. Con un risultato positivo, il Vicenza potrebbe affrontare il ritorno con più serenità e il vantaggio del pubblico a favore.