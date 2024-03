Valeria Bauce (Vicenza Volley): contro Arena la battuta è importante

Serie B1 femminile girone B, Valeria Bauce (Vicenza Volley): “Contro Arena battuta importante insieme alla nostra identità di squadra”

La palleggiatrice biancorossa – costante protagonista nel fondamentale – inquadra la sfida in arrivo in terra veronese

Valeria Bauce

Molto più di un prezioso jolly, non più una sorpresa, ma ormai è una realtà. Tra le “armi” della rincorsa play off di Vicenza Volley in B1 femminile c’è Valeria Bauce, palleggiatrice classe 1996 di Arzignano al suo primo anno nel sodalizio berico e in categoria. Arrivata come spalla di Natasha Spinello in cabina di regia, si è ben disimpegnata quando i guai fisici della titolare le hanno spalancato le porte del campo, mentre costante (e letale per le avversarie) è stato il suo contributo al servizio, con tanti ace “seminati” nel corso delle varie giornate.

Sabato scorso la formazione allenata da Mariella Cavallaro ha regolato con un netto 3-0 l’Orotig Peschiera Ponti. “Avevamo una grande voglia di riscatto – commenta Valeria – come abbiamo detto più volte, nel match precedente a Padova non abbiamo espresso il nostro gioco, non eravamo noi e l’Aduna ne ha giustamente approfittato. Anche questa lezione è servita, siamo tornate in palestra molto consapevoli di ciò che non avevamo fatto e abbiamo ricominciato a lavorare da dove avevamo messo “in pausa””.

Contro le veronesi, il tasto “Play” è rimasto schiacciato senza sosta. “Abbiamo saputo spingere, aspetto non da poco dopo una sconfitta. Abbiamo ritrovato subito l’intesa, il feeling, lo stare in campo insieme e abbiamo fornito una bellissima risposta di gruppo a prescindere dalle prestazioni e dalle efficienze individuali”.

Sono arrivati tre punti fondamentali per rimanere nel vivo della lotta play off (primi tre posti). “A parte Giorgione che è nettamente in vetta, c’è grande lotta per le altre due posizioni. Siamo consapevoli come ogni partita sia importante a prescindere dall’avversario e di come la costanza sia un fattore fondamentale nella nostra squadra”.

VIcenza Volley sarà attesa dall’esame-Arena a Castel d’Azzano. “Stiamo preparando bene la partita, affrontiamo una buona squadra; la battuta sarà importante perché Arena usa molto la fast con la Brutti, che con la palleggiatrice (Bissoli) ha un’intesa consolidata e di lungo corso. Per il resto, è una squadra fisica e con un muro alto e dovremo comunque saper mettere in campo la nostra pallavolo”.

Per Vicenza, Valeria è un'”arma” preziosa a partire dalla battuta. “Non pensavo di far così bene, è stata una sorpresa anche per me ma quando ti diverti le cose vengono bene. La battuta è un fondamentale che mi ha sempre divertito fin da ragazzina, anche perché una palleggiatrice che per ruolo non ha modo di fare tanti punti può togliersi qualche sfizio personale. Mi sento in fiducia al servizio e mi ha aiutato molto Mariella Cavallaro ad affidarmi fin dall’inizio questo compito in squadra”.

I problemi fisici che hanno colpito la capitana Natasha Spinello hanno chiamato in causa Valeria anche in cabina di regia. “Con lei ho legato molto, c’è un rispetto reciproco importante. Da un lato mi spiace per lei e spero torni presto al meglio, dall’altro mi sono goduta questa esperienza in campo in una categoria per me nuova. Ho dovuto lavorare molto in palestra e continuo a farlo, ma la fatica non mi hai mai fatto paura”.

Nella foto di Daniele Marangoni, Valeria Bauce, palleggiatrice di Vicenza Volley

VICENZA, 21 MARZO 2024

