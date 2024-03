Tutto sulla Copa America 2024: squadre qualificate, gironi e calendario

Dal 21 giugno al 15 luglio 2024 negli Stati Uniti si gioca la Copa America: 16 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi, ecco il calendario completo

Gli Stati Uniti si preparano al Mondiale che ospiteranno nel 2026 insieme a Messico e Canada. La Copa America dell’estate del 2024 però si disputerà interamente sul suolo americano.

Qui vi parteciperanno le 16 migliori nazionali tra sud, centro e nord America. Le qualificazioni si sono concluse questa settimana e finalmente ecco definito il quadro completo: 4 gironi con 4 squadre ciascuno, dove a passare alla fase ad eliminazione diretta sono come al solito le prime 2 formazioni di ogni raggruppamento. Da lì poi si comincia con i quarti di finale, fino alla finalissima in programma la sera del 14 luglio (che in Italia è la notte di lunedì 15) all’Hard Rock Stadium di Miami.

Come raccontano tutti i siti dedicati al torneo, tra cui ad esempio Mystake Italia, le favorite sono sempre Brasile e Argentina – che è la nazionale campione in carica nonché la formazione campione del mondo. Per il piacere di tutti inoltre, queste due squadre potranno incontrarsi solo in finale e non prima.

Copa America 2024, tutti i gironi

Girone A : Argentina, Perù, Cile, Canada

: Argentina, Perù, Cile, Canada Girone B : Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica

: Messico, Ecuador, Venezuela, Giamaica Girone C : Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia

: Stati Uniti, Uruguay, Panama, Bolivia Girone D: Brasile, Colombia, Paraguay, Costa Rica

Copa America 2024, il calendario completo

1^ giornata: 21-25 giugno 2024

2^ giornata: 26-29 giugno 2024

3^ giornata: 30 giugno-3 luglio 2024

Quarti di finale: 5-6-7 luglio 2024

Semifinali: 10-11 luglio 2024

Finale: 14-15 luglio 2024

Copa America 2024, le date delle partite della fase a gironi

GIRONE A

21/06, ore 2.00 – Argentina-Canada

22/06, ore 2.00 – Perù-Cile

26/06, ore 00.00 – Perù-Canada

26/06, ore 03.00 – Argentina-Cile

30/06, ore 02.00 – Argentina-Perù

30/06, ore 02.00 – Canada-Cile

GIRONE B

23/06, ore 00.00 – Ecuador-Venezuela

23/06, ore 03.00 – Messico-Giamaica

27/06, ore 00.00 – Ecuador-Giamaica

27/06, ore 03.00 – Venezuela-Messico

01/07, ore 02.00 – Messico-Ecuador

01/07, ore 02.00 – Giamaica-Venezuela

GIRONE C

24/06, ore 00.00 – USA-Bolivia

24/06, ore 03.00 – Uruguay-Panama

28/06, ore 00.00 – Panama-USA

28/06, ore 03.00 – Uruguay-Bolivia

02/07, ore 03.00 – Bolivia-Panama

02/07, ore 03.00 – USA-Uruguay

GIRONE D

25/06, ore 00.00 – Colombia-Paraguay

25/06, ore 03.00 – Brasile-Costa Rica

29/06, ore 00.00 – Colombia-Costa Rica

29/06, ore 03.00 – Paraguay-Brasile

03/07, ore 03.00 – Brasile-Colombia

03/07, ore 03.00 – Costa Rica-Paraguay

Copa America 2024, il tabellone della fase ad eliminazione diretta

QUARTI DI FINALE

05/07, ore 03.00 – 1A vs 1B (Houston)

06/07, ore 03.00 – 1B vs 2A (Arlington)

07/07, ore 00.00 – 1C vs 2D (Paradise)

07/07, ore 03.00 – 1D vs 2C (Glendale)

SEMIFINALI

10/07, ore 02.00 – 1A/2B vs 1B/2A (East Rutherford)

11/07, ore 02.00 – 1C/2D vs 1D/2C (Charlotte)

FINALI

14/07, ore 02.00 – Finale terzo/quarto posto

15/07, ore 02.00 – Finale primo/secondo posto (Miami)