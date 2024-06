Thiene: torna lo Spartan Workout Tour il prossimo 13 luglio

Dopo il successo delle edizioni 2022 e 2023 si terrà sabato 13 Luglio, per un gruppo di cinquanta persone con ritrovo alle ore 18.00 al Parco di Villa Fabris, la tappa vicentina dello Spartan Workout Tour, un allenamento lungo le vie del centro storico e i parchi di Thiene, basato su corsa intervallata da esercizi a corpo libero e alla prova di alcuni ostacoli tipici di una Spartan Race.

Thiene è una delle otto città italiane ad ospitare questo evento sportivo, riservato ad un pubblico di persone con una base di allenamento e che non esitano a mettersi alla prova.

L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Thiene, in collaborazione con ASD Bewell Staifit Spartan Vicenza.

«La Città è lieta di ospitare questa manifestazione – dichiara l’Assessora allo Sport Marina Maino – e auguro ai partecipanti un buon divertimento. Si tratta di una competizione sportiva emozionante, un’esperienza unica di vivere del tempo all’insegna del benessere e della sfida. Questa attività ha suscitato in questi anni il vivo interesse di Thiene. Non si tratta solo di una prova di forza e resistenza, ma anche di un’opportunità per misurarsi con i propri limiti, di fare nuove conoscenze e di condividere un momento di sana attività. Desidero ringraziare gli organizzatori per aver confermato la fiducia alla nostra comunità».

Si tratta di poco più di due ore di allenamento su un circuito urbano di cinque chilometri studiato appositamente per prepararsi ad una Spartan Race, una gara cronometrata di corsa ad ostacoli con una classifica a livello mondiale. La parte finale del percorso, che si terrà presso il parco di Villa Fabris, sarà dedicata all’affinamento della tecnica di superamento degli ostacoli.

A fare da guida i coaches Spartan SGX Italy Fabio Ometto ed Andrea Albiero.

Le iscrizioni, rigorosamente online, verranno effettuate tramite le pagina social di Spartan Race Italy a partire dal 20 Giugno 2024. L’iniziativa è completamente gratuita, ma è richiesta la registrazione online al link https://sprtn.im/4bUfOO0 e un contributo di 5,00 euro per partecipante.A tutti i partecipanti verranno consegnati una t-shirt dell’evento e un codice sconto per l’iscrizione ad una Spartan Race.

Il percorso

Dopo la partenza dal Parco “Villa Fabris”, il percorso prevede una fase di lavoro in centro storico e Corso Garibaldi, per poi raggiungere il parco del Donatore, Chilesotti e giardini Al Bosco, dove ci si fermerà per vari workout ed esercizi a corpo libero. La distanza percorsa è intorno ai 5 km.

Cosè la Spartan Race?

La Spartan Race è una gara cronometrata di corsa ad ostacoli con una classifica a livello mondiale.

Sono tre le tipologie di gara con diverse lunghezze, ostacoli e livelli di difficoltà.

Spartan Sprint (5 chilometri e 20 ostacoli), Spartan Super (13 chilometri e 25 ostacoli) e Spartan Beast (21 chilometri e 30 ostacoli).

Tra gli ostacoli presenti: fango, il salto del fuoco, muri da superare e filo spinato sotto cui strisciare.

Una volta completate le tre distanze, si entra a far parte del Trifecta Tribe.

La Spartan Race prevede anche un percorso per i più piccoli (da 4 a 8 anni: 750 metri; da 9 a 13 anni: 1,5 chilometri), la Hurricane Heat (sfida in stile campo di addestramento militare) e la Ultra Beast (50 chilometri e 60 ostacoli).

Spartan è il leader mondiale delle corse ad ostacoli, offre batterie di partenza (OPEN) aperte a tutti gli atleti, indipendentemente dal proprio livello di preparazione sportiva.

Allo stesso tempo in ogni gara, vengono predisposte le batterie di partenza Elite e Age Group per gli atleti professionisti o semplicemente per i più allenati.

La Spartan Race permette ai principianti di sfidare i propri limiti e le proprie paure. Agli atleti più allenati offre la possibilità di spingersi sempre oltre, un banco di prova dove sfidare avversari provenienti da tutto il mondo.

