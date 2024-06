Tennis Comunali Vicenza: vittoria sulla Canottieri Nino Bixio 1883

Arriva la prima vittoria in campionato per la squadra di serie B2 maschile di Tennis Comunali Vicenza, vittoriosa per 5-1 a Piacenza contro la Canottieri Nino Bixio 1883.

Bella la prestazione corale. Da segnalare il primo successo stagionale di Tommaso Bertuzzo, che si è imposto per 6-1 6-4 contro il 2.5 Gabriele Maria Piano mettendo in mostra un ottimo tennis.

Affermazioni anche per Andrea Zanini e per l’esordiente Faustino Boffelli. Sconfitta dopo oltre tre ore di battaglia, invece, per Tommaso Stimamiglio, autore comunque di un’ottima partita conclusa con i crampi come pure il suo avversario, Simone Marina.

“Abbiamo disputato i singolari con quattro giocatori Under 20 e questo è per noi un grande motivo di soddisfazione – commenta il capitano Alessandro Buratto – Finalmente ci siamo sbloccati ed è arrivata una grande vittoria: i ragazzi sono stati tutti molto bravi. La squadra c’è ed il gruppo è compatto.

Vorrei fare i complimenti ad Alessandro Battiston, domenica assente perché impegnato nel Challenger Atp dove ha dimostrato le sue grandi qualità”.

Domenica prossima 2 giugno ancora una trasferta, questa volta in Friuli, contro il River Sporting Club prima degli ultimi due match casalinghi del girone.

Canottieri Nino Bixio 1883 – Tennis Comunali Vicenza 1-5

SINGOLARI

Bertuzzo b. Piano 6-1 6-4

Marina b. Stimamiglio 2-6 6-4 6-4

Zanini b. Siri 6-3 6-4

Boffelli b. Fornaroli 6-0 6-2

DOPPI

Bertuzzo/Fucile b. Piano/Engelbrecht 6-0 6-2

Zanini/Boffelli b. Marina/Siri 1-0 rit.

