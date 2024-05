Tennis Comunali Vicenza: le ragazze accedono al tabellone tricolore

Finali nazionali! Accedono al tabellone tricolore per la promozione in serie B le ragazze di Tennis Comunali Vicenza targate Rangers Battistolli che superano per 3-2 il CT Bardolino al termine di un’autentica battaglia.

Tennis Comunali Vicenza

E’ servito il doppio di spareggio per decretare la squadra vincitrice al termine di una giornata lunga, intensa, sofferta, che aveva visto le beriche partire bene grazie ai successi di Caterina Novello e Adele Burato.

A riportare sotto le veronesi ci pensava Cecchini, che in rimontava superava Chiara Albiero dopo oltre di tre ore di lotta.

A regalare l’aggancio era il doppio di Stefan/Savoia, con Burato e Novello che cedevano per 10-8 al match tie-break.

Epilogo ancora affidato alle stesse protagoniste, ma questa volta le nostre due portacolori, dimenticando tensione e stanchezza, mettevano in mostra un grande tennis imponendosi con il punteggio di 7-5 6-3 e firmando l’importante qualificazione.

Sebastian Vazquez

“Sono state bravissime tutte, chi ha giocato, ma anche chi è restata fuori a fare il tifo per le compagne accettando la decisione con grande spirito di squadra – commenta il tecnico e capitano Sebastian Vazquez – L’unione del gruppo, insieme alle qualità in campo, sono la vera forza anche durante i momenti di difficoltà.

Domenica eravamo partiti bene, poi le ragazze sono state brave a crederci e a ritrovarsi quando l’inerzia era a favore delle avversarie.

Lo ripeto, complimenti a tutte, con una menzione per Caterina Novello che, rientrata venerdì dalla Turchia dove ha partecipato ad un torneo Itf, ha giocato ben tre partite. Adesso a fine giugno ci attendono le fasi nazionali dove sono convinto che potremo giocarcela fino in fondo e, magari, avere un pizzico di fortuna nei sorteggi”.

CT Bardolino – Tennis Comunali Vicenza 2-3

SINGOLARI

Novello b. Savoia 4-6 6-4 6-2

Burato b. Stefan 6-1 6-3

Cecchini b. Albiero 1-6 6-4 6-3

DOPPIO

Stefan/Savoia b. Burato/Novello 3-6 6-4 10-8

DOPPIO SPAREGGIO

Burato/Novello b. Stefan/Savoia 7-5 6-3

Segreteria Tennis Comunali Vicenza