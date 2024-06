Tennis Comunali Vicenza: doppia finale promozione

Il successo casalingo per 5-1 contro il Davi.S Tennis Team vale alla squadra di serie B2 i playoff promozione dove l’avversaria sarà lo Sporting Club 2-0 Bisceglie con gara di andata il 23 giugno in casa e il ritorno, una settimana dopo, in Puglia – Tennis Comunali Vicenza

Nell’ultimo incontro disputato da segnalare i successi facili di Giovanni Peruffo ed Alessandro Battiston, quello al terzo set di Tommaso Stimamiglio a fronte della sconfitta di Tommaso Bertuzzo, che arresta così la sua serie vincente.

Nei doppi, poi, arrivano i punti firmati dalle coppie Battiston/Andrea Zanini e Peruffo/Tommaso Bertuzzo.

Alessandro Buratto

“L’urna del sorteggio non è stata proprio fortunata perché è uscito un avversario che annovera giocatori di ottima classifica – commenta il capitano Alessandro Buratto – In ogni caso noi non siamo da meno e cercheremo di sfruttare al meglio le qualità dei nostri ragazzi, che sono cresciuti di partita in partita. Adesso proveremo a coronare il sogno e a lottare fino all’ultimo come abbiamo sempre fatto in un girone lungo e difficile”.

Sarà invece lo Sporting Club Eur l’avversario delle ragazze targate Rangers Battistolli nella doppia sfida che vale la promozione in serie B.

L’andata é in programma domenica 23 giugno sui campi capitolini mentre il ritorno si giocherà il 30 in casa.

Sebastian Vazquez

“Sarà ancora il circolo romano l’ultimo ostacolo verso la promozione come era successo a dicembre con la serie A2 – commenta il tecnico Sebastian Vazquez – Però questa volta speriamo in un finale diverso. La squadra ha dimostrato la sua compattezza ad ogni partita e la sfida con il Bardolino, vinta al doppio di spareggio, ci ha insegnato che la concentrazione deve essere sempre massima. Il fatto di giocare il ritorno in casa è sicuramente un vantaggio, ma intanto siamo pronti per questa trasferta.

Lo ripeto, il bello di questo gruppo è l’unione, cementata dagli allenamenti quotidiani sui nostri campi, eccezion fatta per Adele Burato. Non ci sono invidie o gelosie e a tutte sta a cuore l’obiettivo comune, che è poi la cosa più importante”.

Tennis Comunali Vicenza – Davi.S Tennis Team 5-1

SINGOLARI

Peruffo b. Scala 6-1 6-2, Battiston b. Spina 6-1 6-1, Stimamiglio b. Sandri 6-0 6-7(5) 6-2, Burzi b. Bertuzzo 7-6(8) 6-1

DOPPI

Battiston/Zanini b. Scala/Spina 6-1 0-2 rit., Peruffo/Bertuzzo b. Burzi/Sandri 3-2 rit.

Segreteria Tennis Comunali Vicenza