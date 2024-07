Rangers Battistolli: le ragazze di Vicenza volano in Serie B2!

Il sogno é diventato realtà! Festeggiano la promozione in serie B2 le ragazze di Tennis Comunali Vicenza targate Rangers Battistolli: dopo il successo per 3-1 nella finale di andata a Roma contro lo Sporting Club Eur, sono bastate le vittorie di Adele Burato e Caterina Novello per far esplodere la festa.

Il Presidente della squadra femminile Enrico Zen: un risultato storico

“Un risultato storico per quanto riguarda il nostro settore femminile – commenta il presidente Enrico Zen – che mai era arrivato così in alto. Quello che più ci rende orgogliosi é che quasi tutte le giocatrici si allenano quotidianamente al circolo. E mi fa enormemente piacere che domenica fosse presente Alessia Stefani, il nostro punto di riferimento in campo e in panchina per tante stagioni e la tennista con cui era partito questo progetto ambizioso. Ma questa promozione la considero non certo l’arrivo, bensì il punto di partenza per nuovi e sempre più ambiziosi traguardi. Vorrei fare i complimenti a tutte le componenti del gruppo, al capitano Francesco Polato, ai maestri e tecnici per il lavoro svolto. Un grazie speciale poi é per lo sponsor, la Rangers Battistolli e per il suo presidente Luigi Battistolli, uomo di sport, che crede ed investe nello sport. E’ un grande piacere vedere affiancato il suo nome a Tennis Comunali Vicenza”.

La soddisfazione del capitano della squadra Rangers Battistolli

Felice, e non potrebbe essere altrimenti, anche il capitano della squadra: “Un successo meritato arrivato al termine di una cavalcata vincente senza neppure una sconfitta – dichiara Francesco Polato – Una promozione che le ragazze hanno meritato per quanto fatto vedere in campo, con una dedica anche per il vicecapitano Edoardo Florio che non ha potuto essere presente nella finale di ritorno, ma è stato fondamentale. Il percorso è stato netto e le giocatrici hanno dimostrato tutte grande impegno ed attaccamento alla maglia che indossano oltre che indubbie qualità tecniche”. Tennis Comunali Vicenza – Sporting Club Eur 2-0 Adele Burato b. Federica Tirocchi 64-60 Caterina Novello b. Giorgia De Grisogono 64-63 LA SQUADRA Adele Buratto, Caterina Novello, Chiara Albiero, Lavinia Guerresco, Vittoria Zorzi, Caterina Cavalloni. Capitano: Francesco Polato

Vicenza, 5 luglio 2024

Fonte: Tennis Comunali Vicenza – Ufficio Stampa