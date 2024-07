Jasmine Paolini storica! È in finale di Wimbledon

Tutti ad applaudirla, a cominciare dalla famiglia in tribuna.

Sabato l’aspetta la finale per il trono d’Inghilterra contro la kazaka Elena Rybakina, numero 4 del ranking, o con la ceca Barbora Krejcikova, 32esima Wta.

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it

Biografia Jasmine Paolini

È nata a Castelnuovo di Garfagnana da padre italiano di Lucca, Ugo, e madre polacca, Jacqueline Gardiner, quest’ultima a sua volta «per metà polacca e per metà ghanese. Per la precisione, mia nonna è polacca e mio nonno del Ghana».

È cresciuta a Bagni di Lucca, dove il padre, che gestiva un bar, conobbe la madre di Jasmine, che aveva lasciato la Polonia dopo le scuole per trasferirsi in Italia e lavorare come cameriera. Durante l’infanzia ha frequentato spesso la terra d’origine della madre, in particolare Łódź, motivo per cui, oltre all’italiano, parla fluentemente anche il polacco.

Fonte Wikipedia