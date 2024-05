Internazionali di Tennis – Città di Vicenza 2024 – Risultati di mercoledi 29 maggio

Maratona a tutto tennis al Tennis Palladio 98 di Contrà della Piarda. Ai moltissimi visitatori e appassionati accorsi a bordo campo, gli Internazionali di Tennis Città di Vicenza, Trofeo FL Service hanno offerto ben 18 incontri, recuperando il terreno perso ieri nel programma a causa del maltempo.

Internazionali di Tennis

Il “tetris” perfetto messo in pratica dall’organizzazione, tra incontri di singolare e di doppio disputati su tre campi, ha prodotto il massimo spettacolo per tutto l’arco della giornata.

Spiccano per agonismo e qualità del tennis visto in campo la battaglia di oltre tre ore vinta dal boliviano Juan Carlos Prado Angelo sull’estone qualificato Vilius Gaubas (6-4, 6-7(2), 6-4 lo score finale) e la vittoria del cileno Tomas Barrios Vera su Giovanni Fonio, 7-5, 6-4 al temine di una partita lottata punto a punto fino in fondo.

Giovedi mattina alle 11 sul Centrale è in programma un super big match tra la testa di serie numero uno Francesco Passaro e Marco Cecchinato, ex numero 16 del mondo, mentre l’incontro serale vedrà opposti il boliviano Delien e l’italiano Travaglia che ha avuto la meglio con agio su Samuel Ruggeri.

I risultati di mercoledi 29 maggio

Singolare

Tomas Barrios Vera – Giovanni Fonio 7-5, 6-4

Nerman Fatic – Aziz Dougaz 6-2, 7-6

Chun-Hsin Tseng – Denis Yevseyev 7-6, 6-3

Federico Arnaboldi – Vitaliy Sachko 7-5, 6-1

Stefano Travaglia – Samuel Vincent Ruggeri 6-2, 6-2

Murkel Dellien – Ergi Kirkin 6-3, 6-1

Dmitry Popko – Federico Iannaccone 6-4, 2-6, 6-1

Juan Carlos Prado Angelo – Vilius Gaubas 6-4, 6-7(2), 6-4

Karol Drzewiecki/Luca Margaroli – Jacopo Bilardo/Giorgio Ricca 6-3, 7-5

Ray Ho/Calum Puttergill – Constantin Bittoun/Kouzmine Alexander Donski 6-4, 7-6(1)

Vladyslav Manafov/Patrik Niklas-Salminen – Ergi Kirkin/)Dmitry Popko 4-6, 7-5, 10-7

Doppio.

Jakob Schnaitter/Mark Wallner – Boris Arias/Federico Zeballos 6-3, 3-6, 12-10

Marco Bortolotti/Alexandru Jecan – Anirudh Chandrasekar/Arjun Kadhe 6-2, 6-7, 11-9

Jeevan Nedunchezhiyan/Vijay Sundar Prashanth – David Vega Hernandez/Szymon Walkow 6-4, 2-6 rit.

Andre Begemann/Niki Kaliyanda Poonacha – Ryan Seggerman/Patrik Trhac 6-3, 6-7(4), 10-8

Il programma degli incontri di giovedì 30 maggio

Campo Centrale ore 11:00

D. Popko (KAZ) vs F. Arnaboldi (ITA)

F. Passaro (ITA) vs M. Cecchinato (ITA)

Non prima delle 17:00

C. Tseng (TPE) vs J. Prado Angelo (BOL)

Non prima delle 19:30

M. Dellien (BOL) vs S. Travaglia (ITA)

Campo Quattro ore 11:00

Schnaitter (GER) / M. Wallner (GER) vs R. Ho (TPE) / C. Puttergill (AUS) Drzewiecki (POL) / L. Margaroli (SUI) vs A. Begemann (GER) / N. Kaliyanda Poonacha (IND) Nedunchezhiyan (IND) / V. Prashanth (IND) vs V. Manafov (UKR) / P. Niklas-Salminen (FIN) Goldhoff (USA) / J. Ingildsen (DEN) oppure L. Giacomini (ITA) / G. Oradini (ITA) vs M. Bortolotti (ITA) / A. Jecan (ROU) oppure A. Chandrasekar (IND) / A. Kadhe (IND)

