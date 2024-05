Internazionali di Tennis – Città di Vicenza 2024 – Risultati di martedi 28 maggio

Un mattinata uggiosa ha rallentato il programma degli incontri agli Internazionali di Tennis Città di Vicenza, il torneo challenger con montepremi di 82.000 che si svolge in Contra della Piarda fino a domenica.

Rinviati i doppi, il match più equilibrato e interessante è stato quello che ha visto opposti Giovanni Fonio e Franco Agamenone, terminato con pochissimo scarto (7-6, 7-5) dopo due ore e ventitré minuti di gioco.

Seguitissimi i match dei due italiani più attesi, Marco Cecchinato (foto in copertina) che ha regolato in due set l’austriaco Neumayer e quello della testa di serie numero uno Francesco Passaro, che all’ora di cena ha incrociato le racchette con il francese Janvier (in corso…).

Domani mercoledi 29 dalle 10:00 lo staff del Tennis Palladio 98, il supervisor Jaime Chavez e il corpo arbitrale avranno il loro bel da fare per gestire una giornata con 18 incontri, molti dei quali molto attesi come quello serale che vedrà opposti Jacopo Berrettini e l’argentino Marco Trungelliti.

I risultati di oggi. Trungelliti – Carboni 6-4, 6-2; Fonio – Agamenone 7-6, 7-5; Cecchinato – Neumayer 6-3, 6-4; Fatica – Skatov 6-4, 6-0;

Il programma di domani mercoledi 29.

Campo Centrale, dalle 10:00

Primo turno. Arnaboldi – Sachko; Ruggeri – Travaglia;

Secondo turno. Fonio – Barrios Vera.

Non prima delle 17:00

Primo turno del doppio Bortolotti/Jecan – Chandrasekar/Kadhe

Non prima delle 19:30

Secondo turno. Trungelliti – Berrettini

Campo 4, dalle 10:00

Primo turno. Iannaccone – Popko, Dellien – Kirkin.

Secondo turno Fatic – Dougaz.

Primo turno del doppio. Arias / Zeballos – Schnaitter/Wallner, Goldhoff/Ingildsen – Giacomini/Oradini

Campo 5, dalle 10:00

Primo turno. Yevseyev – Tseng, Prado Angelo – Gaubas.

Primo turno del doppio. Seggerman/P. Trhac – Begemann/Kaliyanda Poonacha

Non prima delle 15:00

Secondo turno. Olivieri – Andreev OPPURE. Kachmazov

Campo 3, dalle 10:00

Primo turno del doppio. Bittoun Kouzmine/Donski – Ho/Puttergill, Nedunchezhiyan/Prashanth – Vega Hernandez/Walkow, Bilardo/Ricca – Drzewiecki/Margaroli, Manafov/Niklas-Salminen – Alternate

Internazionali di Tennis – Massimo Candotti