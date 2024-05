Internazionali di Tennis – Città di Vicenza 2024 – Risultati di lunedi 27 maggio

Si sono concluse oggi in Contrà della Piarda le qualificazione degli Internazionali di Tennis Città di Vicenza, Trofeo FL Service, torneo challenger con montepremi di 82.000 dollari.

Nutrita la pattuglia degli italiani che approda al tabellone principale: Giovanni Fonio, Samuel Ruggeri, Federico Iannaccone e Federico Arnaboldi. Gli altri due tennisti ad accedere alla competizione principale sono il lituano Vilius Gaubas e il russo Alibek Kachmazov. Nel match serale, la prima e di sicuro non ultima sorpresa del torneo, con la testa di serie numero due del torneo, l’ungherese Zsombor Piros, sconfitto dal tunisino Aziz Dougaz per 7-5, 6-4.

Domani in campo ben quindici sfide

A partire dalle 10:00, compresi i primi tre incontri del torneo di doppio.

Alle 16 domani scenderà ìn campo Marco Cecchinato contro l’austriaco Neumayer

Cecchinato, specialista della terra rossa, è stato semifinalista al Roland Garros 2018, diventando il terzo italiano in era Open a essersi spinto così avanti in un torneo del Grande Slam. Nel 2019 è stato nº 16 del mondo, ottava migliore classifica ATP raggiunta da un tennista italiano.

Nel match serale, in campo non prima delle 18:00, esordirà la testa di serie numero uno Francesco Passaro contro il francese Janvier.

I risultati di oggi

Qualificazioni

Ruggeri – Serdarusic 3-6, 6-3, 7-5

Kachmazov – Giannessi 7-5, 6-3

Iannaccone – Naw 6-1, 6-1

Fonio – Gea 6-4, 6-2

Arnaboldi – Bonadio 7-5, 7-5

Gaubas – Bertola 4-6, 6-4, 6-2

Tabellone principale

Barrios Vera – Barranco Cosano 6-1, 3-6, 6-2

Olivieri – Pacheco Mendez 6-4, 6-3

Dougaz – Piros 7-5, 6-4

Gli incontri di domani

Campo Centrale con inizio alle 10:00

[5] M. Trungelliti (ARG) vs [WC] L. Carboni (ITA)

F. Agamenone (ITA) vs [Q] G. Fonio (ITA)

Campo Centrale con inizio non prima delle 13:00

[Q] S. Vincent Ruggeri (ITA) vs [8] S. Travaglia (ITA)

Campo Centrale con inizio non prima delle 16:00

L. Neumayer (AUT) vs [WC] M. Cecchinato (ITA)

Campo Centrale con inizio non prima delle 18:00

[1] F. Passaro (ITA) vs M. Janvier (FRA)

Campo Quattro con inizio alle 10:00

T. Skatov (KAZ) vs N. Fatic (BIH)

J. Prado Angelo (BOL) vs [Q] V. Gaubas (LTU)

[Q] F. Iannaccone (ITA) vs D. Popko (KAZ)

[Q] F. Arnaboldi (ITA) vs [7] V. Sachko (UKR)

M. Bortolotti (ITA) / A. Jecan (ROU) vs [2] A. Chandrasekar (IND) / A. Kadhe (IND)

Campo Cinque con inizio alle 10:00

[4] D. Yevseyev (KAZ) vs [Alt] C. Tseng (TPE)

A. Andreev (BUL) vs [Q] A. Kachmazov

M. Dellien (BOL) vs [Alt] E. Kirkin (TUR)

Campo Cinque con inizio non prima delle 15:00

G. Goldhoff (USA) / J. Ingildsen (DEN) vs [WC] L. Giacomini (ITA) / G. Oradini (ITA)

[WC] J. Bilardo (ITA) / G. Ricca (ITA) vs K. Drzewiecki (POL) / L. Margaroli (SUI)

Internazionali di Tennis – Massimo Candotti

Responsabile Comunicazione WorldAppeal

A questo riguardo la novità della diretta di SuperTennis per il Challenger Città di Vicenza rappresenta un’ulteriore vetrina per il torneo e per il nostro territorio, cartina di tornasole importante anche per l’attività dei circoli della provincia che, quotidianamente, lavorano con passione e competenza per far crescere i ragazzi e, magari, far sì che i loro sogni possano un giorno diventare realtà.

Ai giovani, ma non solo a loro, rivolgo l’invito ad assistere numerosi alle partite per capire da vicino la bellezza di questo sport che noi tutti tanto amiamo.

A nome della Federazione che mi onoro di rappresentare rinnovo ancora una volta i complimenti a Tennis Palladio 98 che conferma ed aumenta se possibile il suo impegno nell’organizzare una manifestazione, Internazionali di Tennis, che è un fiore all’occhiello per Vicenza a cui auguro i migliori successi dandovi appuntamento sui campi per godervi lo spettacolo.

E, come sempre, buon tennis a tutti!