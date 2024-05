Internazionali di Tennis – Città di Vicenza 2024 – Domenica 26 maggio

Gli incontri di domenica 26 maggio 2024 inizieranno alle 10.00 – Internazionali di Tennis – Città di Vicenza 2024

INTERNAZIONALI DI TENNIS

CITTA’ DI VICENZA

ORDER OF PLAY – SUNDAY, MAY 26, 2024

CENTER COURT start 10:00 am

Qualifying – M. Serafini (ITA) vs [12] R. Bonadio (ITA)

Qualifying – [3] S. Vincent Ruggeri (ITA) vs [WC] T. Nucera (ITA)

Qualifying – [Alt] K. Kivattsev vs [9] N. Serdarusic (CRO)

Qualifying – [WC] L. Giacomini (ITA) vs [7] R. Bertola (SUI)

COURT 4 start 10:00 am

Qualifying – [6] A. Weis (ITA) vs F. Iannaccone (ITA)

Qualifying – [2] [Alt] R. Olivo (ARG) vs [WC] F. Arnaboldi (ITA)

Qualifying – G. Oradini (ITA) vs [11] A. Giannessi (ITA)

Qualifying – [5] G. Fonio (ITA) vs [Alt] R. Seggerman (USA)

COURT 5 start 10:00 am

Qualifying – [PR] N. Alvarez Varona (ESP) vs [10] H. Naw (SYR)

Qualifying – [1] A. Kachmazov vs [WC] A. Battiston (ITA)

Qualifying – [4] V. Gaubas (LTU) vs [Alt] F. Roncadelli (URU)

Qualifying – A. Gea (FRA) vs [8] S. Kopp (AUT)

Massimo Candotti

Responsabile Comunicazione WorldAppeal

SuperTennis

A questo riguardo la novità della diretta di SuperTennis per il Challenger Città di Vicenza rappresenta un’ulteriore vetrina per il torneo e per il nostro territorio, cartina di tornasole importante anche per l’attività dei circoli della provincia che, quotidianamente, lavorano con passione e competenza per far crescere i ragazzi e, magari, far sì che i loro sogni possano un giorno diventare realtà.

Ai giovani, ma non solo a loro, rivolgo l’invito ad assistere numerosi alle partite per capire da vicino la bellezza di questo sport che noi tutti tanto amiamo.

A nome della Federazione che mi onoro di rappresentare rinnovo ancora una volta i complimenti a Tennis Palladio 98 che conferma ed aumenta se possibile il suo impegno nell’organizzare una manifestazione che è un fiore all’occhiello per Vicenza a cui auguro i migliori successi dandovi appuntamento sui campi per godervi lo spettacolo.

E, come sempre, buon tennis a tutti!