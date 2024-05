Internazionali Città di Vicenza – Trofeo FL Service

Due singolari completati, due interrotti dal maltempo. Al Tennis Palladio 98 il protagonista di ieri è stato…il maltempo che ha costretto l’organizzazione agli straordinari per proteggere e asciugare i campi nei rari momenti di pausa dalla pioggia.

Superlavoro anche per il supervisor che si è trovato a dover rimodulare il programma del giorno sei volte.

Nonostante questo

Un po’ di tennis si è visto, soprattutto quello aggressivo e solido di Francesco Passaro (foto in copertina) che ha superato (6-3, 6-2) un ostacolo non banale, quel Marco Cecchinato che sta lottando per tornare ai suoi livelli e al quale il pubblico vicentino a tributato più di un applauso.

Nel secondo match terminato, il Kazaco Popko ha interrotto la corsa di Federico Arnaboldi (6-3, 6-1) che arrivava dalle qualificazioni.

Sospesi i match tra Tseng e Prado (6-6 il parziale) e tra Dellien e Travaglia, giunti fino al 6-1, 5-1 per il boliviano.

Oggi è previsto che un altro temporale si abbatta su Vicenza e per non rischiare di compromettere la manifestazione, gli organizzatori hanno deciso di terminare i due singolari e di disputare quattro doppi al coperto, trovando ospitalità sotto i teloni della Canottieri Padova.

Internazionali Città di Vicenza

Si inizierà alle 14,

con due doppi, seguiti dai singolari e dagli ultimi due doppi. Questo dovrebbe consentire di tornare al Tennis Palladio 98 domani (sabato) per la disputa dei quarti di finale alla mattina, delle semifinali al pomeriggio e della finale del doppio alla sera.

Massimo Candotti

Responsabile Comunicazione WorldAppeal

