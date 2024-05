Centro sportivo Delta Altavilla: a Roma i playout salvezza

Serie B di padel del Centro sportivo Delta Altavilla che sabato 25 maggio sarà impegnato a Roma contro il Due Ponti Sporting Club nei playout salvezza.

Saranno le ragazze del Due Ponti Sporting Club le avversarie della squadra di serie B di padel del Centro Sportivo Delta Altavilla

La sfida salvezza si giocherà sabato 25 maggio a Roma.

Centro Sportivo Delta Altavilla

“Ci attende un impegno molto difficile in quanto la squadra capitolina è composta tutta da giocatrici di seconda fascia, con l’aggiunta di una spagnola – commenta Alessia Stefani – Per di più i campi sono all’aperto, una condizione a cui noi non siamo abituati. In ogni caso, daremo tutto quanto è nelle nostre possibilità per cercare di conquistare la salvezza”.

Intanto, nell’ultima giornata della regular season è arrivata la vittoria contro il CT Maggioni che è di buon auspicio in vita della trasferta decisiva.

2-1 il risultato finale grazie ai successi di Martina Stefani e Stefania Conterno da una parte e ancora di Martina Stefani e Giulia Zampieri dall’altra a fronte della sconfitta di Alessia Stefani e Giulia Zampieri.

“Stiamo crescendo di partita in partita – prosegue Stefani – facendo esperienza e collaudando i meccanismi in un campionato per noi completamente nuovo e decisamente competitivo.

Vorrei rivolgere un ringraziamento ai numerosi tifosi che ci hanno sostenuto sabato scorso in maniera davvero calorosa, ai maestri Tommaso Rosa e Simone Vanzo prodighi di consigli preziosi e alla capitana Federica Rossi. Adesso ci alleneremo al meglio in vista di questi playout pronte a dare battaglia”.

Segreteria Centro sportivo Delta Altavilla