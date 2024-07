Cantina Le Manzane: Hatha yoga flow & mindfulness con brunch

Cantina Le Manzane: rilassante sessione di yoga e mindfulness nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, patrimonio UNESCO, con Silvia, insegnante certificata.

L’appuntamento da segnare in agenda è per mercoledì 24 luglio, alle ore 8.30, nel suggestivo Bee Garden della tenuta Le Manzane via Manzana 11 a San Pietro di Feletto.

La pratica è aperta a tutti i livelli. Seguirà un delizioso light brunch in giardino circondati dalla natura. Terminata la pratica si potranno ammirare le api e fare una passeggiata tra le vigne di Le Manzane Hills.

Lingue: italiano/inglese.

Prodotti in degustazione: Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Millesimato Brut, Colli Trevigiani IGT Manzoni Bianco 6.0.13 e Valdobbiadene Prosecco Superiore di Cartizze DOCG Springo Gold Dry.

Costo: € 22 a persona.

Per prenotazioni: https://www.lemanzane.com/esperienze.

Per informazioni contattare lo 0438 486606 o scrivere a info@lemanzane.it.

Cantina Le Manzane informazioni

La cantina Le Manzane si trova a San Pietro di Feletto (Treviso), a metà strada tra le Dolomiti e Venezia, nella fascia collinare della provincia di Treviso, nel cuore delle Colline del Prosecco Superiore, proclamate il 7 luglio 2019 Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. L’azienda, a conduzione familiare, è fortemente radicata nel territorio trevigiano come produttrice da 40 anni. La cantina, tra le più dinamiche e interessanti nel panorama enologico del Conegliano Valdobbiadene, distribuisce sia in Italia che all’estero raggiungendo 30 Paesi.

San Pietro di Feletto, 18 luglio 2024

Fonte: Cantina Le Manzane Ufficio Stampa