Saltinpiazza trofeo Autovega: 17 luglio ad Arzignano la sfida

“Saltinpiazza trofeo Autovega” stellare a Arzignano

Biancoli, Fusaro e Miani pronti a superarsi oltre i 5m20 metri

Pozzato, Kofler e Busatta la sfida in rosa si giocheranno a quota 4m20

A cavallo tra i grandi successi dell’Atletica azzurra conquistati agli europei di Roma e quelli attesi ai Giochi Olimpici di Parigi, mercoledì 17 luglio 2024 a partire dalle 18:30 in Piazza Campo Marzio ad Arzignano torna la magia del salto con l’asta nei centri storici grazie alla spettacolare manifestazione SaltInpiazza trofeo AUTOVEGA.

Anche quest’anno la competizione femminile e maschile nella città del grifo sarà l’unico evento di questa tipologia a svolgersi in Veneto, mediante una competizione ufficiale Fidal data la pedana regolarmente omologata. Chiusura prevista con le premiazioni alle ore 22:45.

Si tratta comunque di uno dei pochi eventi di questo tipo in Italia dedicato alla specialità più coreografica della regina degli sport. Organizzazione firmata dalle società Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, riunitesi recentemente nel consorzio Atletica Pedemontana Veneta in compagnia del GS Marconi Cassola. Iniziativa fortemente voluta dal Comune di Arzignano – in prima fila il sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore allo Sport Giovanni Lovato, con il pubblico che potrà assistere a bordo pedana atlete e atleti nel contesto della rassegna estiva “mercoledì by night inArzignano” che prevede ogni mercoledì sera iniziative particolari con gli esercizi commerciali aperti fino alla mezzanotte.

Saltinpiazza trofeo Autovega: la gara

Cast stellare con nove uomini oltre i 5 metri e tre donne oltre i 4 metri

Saranno 17 atlete e 19 atleti provenienti da varie regioni, compresa la Sardegna, a salire sulla pedana per volare il più in alto possibile nel cielo di Arzignano col vantaggio della musica e il tifo del pubblico a pochi passi a favorire le migliori performance.

Al femminile punteranno a sfidarsi per la vittoria a quota 4,20 metri Giada Pozzato (Atletica Brescia, primato 4m22) e Nathalie Kofler (SV Lana Raika, p.b. 4m20). Attesa anche per la Giulia Busatta, classe 2005 delle Fiamme Oro Padova capace di arrivare a 4m05, senza dimenticare Marta Ronconi (US Quercia Dao Conad, pb 3m90), tra le più assidue frequentatrici della competizione arzignanese.

Tra gli uomini la vittoria sarà certamente assegnata sopra i 5 metri. Fari puntati sui mattatori della precedente edizione Federico Biancoli (pb 5m30) e Matteo Miani (pb 5m15), oltre a Nicolò Fusaro portacolori dell’Athletic Club 96 Alperia con primato di 5m15. Occhio inoltre a Lorenzo Candiotto delle Fiamme Oro pb 5m10, a Emanuele Cecere della Multipsort & Fun 5m05, a Mattia Beda della Nissolino Sport, p.b. 5m01, a Nicolò Toffanin, Atletica Biotekna miglioratosi in stagione fino ai 5m00, a Andrea De Montis del Cus Cagliari e a Lorenzo Schiavon, Assindustria Sport Padova che si presentano con lo stesso accredito di Toffanin.

L’Atletica attira le aziende

Una squadra di partners a supporto del Trofeo Autovega

L’evento di livello nazionale ogni anno attira sempre più numerosi e qualificati specialisti del salto con l’asta. Una crescita costante che viaggia in parallelo alla sempre maggiore attrattività che l’Atletica leggera riscuote tra le aziende del territorio che con entusiasmo supportano le splendide iniziative proposte da Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino come StrArzignano, Trofeo Province Trivenete e Festival internazionale del getto del Peso. Un doveroso ringraziamento va attribuito agli sponsor maggiormente fidelizzati ai sodalizi promotori quali AutoVega, Euroventilatori, Banca delle Terre Venete, We_Beat, GiSport, RS Work Promotions, Assistenza Casa, Mottisi, Why Sport, OMC Srl, Casa Defrà, The Bridge, Mobili Mastrotto e anche a quelli che si sono recentemente aggiunti come Danieli Metalli, Danieli Andrea, AirComp-Compressori e Birra Sant’Osvaldo.

Fonte: Atletica Ovest Vicentino A.S.D. – Segreteria Generale