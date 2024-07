Run4hope Massigen 2024: altri 12.000€ a beneficio di Ail

Run4hope Massigen 2024: in autunno la consegna ufficiale delle donazioni dei runners italiani destinati a sostenere la ricerca sulle malattie ematologiche.

Run4Hope Italia Onlus, in collaborazione con Piccolotto Abitare, ha organizzato il 19 giugno scorso la tradizionale “charity dinner” per celebrare il successo della quarta edizione della Run4Hope Massigen 2024 – il Giro d’Italia podistico solidale a staffette regionali sincrone – a sostegno di AIL – Associazione italiana contro Leucemie – Linfomi e Mieloma. Tema dell’edizione 2024 la ricerca sulle malattie ematologiche.

Generosità dei partecipanti e delle aziende

Grazie alla generosità dei 240 partecipanti, anche mediante l’impegno diretto di realtà come Mediolanum Private Banking, the Winner Property, STV, Zampieri Cucine, Sagi, Casara&Bosio, Studio Pasquin&Associati e Studio Cardarelli-Muraro, il ricavato della serata a favore di AIL è stato pari a 12.030 euro. Tale somma andrà a sommarsi al monte donazioni dei tantissimi runners e delle centinaia di società sportive, oltre a vari reparti delle forze militari nazionali, che in tutta Italia hanno corso le venti staffette regionali che si sono svolte in contemporanea nell’aprile scorso.

I dati finali saranno ufficializzati in autunno in occasione della conferenza stampa di chiusura della quarta Run4Hope che avverrà nella tradizionale sede parlamentare.

Charity dinner a Villa Cordellina Lombardi

La charity dinner svoltasi nella prestigiosa cornice di Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, dopo il messaggio del Presidente della Provincia Andrea Nardin ha visto all’inizio i saluti dell’Assessore allo Sport e ai grandi eventi del Comune di Vicenza, avv. Leone Zilio – orgoglioso di come un progetto made in Vicenza di così ampio rilievo nazionale concili ambo le deleghe affidategli – e del Comandante provinciale dei Carabinieri, col. Giuseppe Moscati, a testimonianza del notevole sostegno che l’Arma ha riposto all’iniziativa partecipando in forma diretta su un’ottantina di località. Grande emozione in particolare per l’immagine dei 500 allievi della Scuola di Campobasso che hanno corso componendo il tricolore con le t-shirt appositamente realizzate per l’evento.

Intervento del presidente di Run4Hope Italia

A metà serata spazio al presidente di Run4Hope Italia Massimo Giammetta. “Anche per questa quarta edizione abbiamo perseguito lo scopo di unire indissolubilmente corsa, beneficenza e ricerca scientifica. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno corso e sostenuto le donazioni oltre ai nostri partners che hanno consentito la sostenibilità economica del progetto per assicurare il passaggio integrale delle donazioni dei podisti direttamente a AIL”. Visibilmente emozionata la presidente della Sezione AIL vicentina Daniela Vedana, accompagnata per l’occasione dal dott. Giuseppe Astori, Direttore dei Laboratori di Terapie Cellulari Avanzate dell’ULSS 8 Berica.

“Vicenza dispone di un centro di ricerca che rappresenta un’eccellenza internazionale che ha già lavorato con enorme successo sulle Car-T e che prosegue nello sviluppo di farmaco-cellula per la lotta a tumori di particolare gravità. Per questo iniziative come Run4Hope vanno apprezzate per il sostegno che danno a progetti come quelli che sviluppiamo nella nostra città”, la sintesi del pensiero dei rappresentanti berici dell’associazione beneficiaria della staffetta nazionale 2024.

Partecipazione dell’Associazione Italiana Arbitri

Al pari dei Carabinieri l’altra considerevole new entry della Run4Hope Massigen 2024 è stata rappresentata dall’Associazione Italiana Arbitri. “Una grande opportunità per tutti” ha detto il Vice Presidente AIA Alberto Zaroli a chiusura del suo intervento alla Charity Dinner “Abbiamo corso e raccolto fondi: tanti nostri associati sono stati protagonisti attivi. Il Presidente Pacifici ha dato il via alla tappa di Roma, io ho corso la tappa iniziale a Como e chiuso quella finale a Milano. Essere comunità vuol dire anche dare segnali positivi in termini di coinvolgimento nelle attività di solidarietà e volontariato. Abbiamo aperto ogni tappa con un fischio d’inizio ma non c’è stato mai il triplice fischio finale: l’impegno continua tra corse, sorrisi e solidarietà”.

La Run4hope Massigen 2024 a beneficio AIL

Alle 11 di sabato 13 aprile 2024 da tutte le regioni italiane ha preso il via la quarta edizione della Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale articolato su staffette regionali sincrone, che quest’anno ha come ente beneficiario l’Associazione AIL. Le staffette in tutte le regioni si sono concluse domenica 21 aprile.

Un progetto interamente made in Vicenza che in tutta Italia ha visto unirsi centinaia di associazioni sportive, migliaia di podisti e la partecipazione di numerose sezioni dell’Associazione Italiana Arbitri.

Assieme a loro in corsa anche numerosi reparti dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare e della Marina Militare. In chiave vicentina va segnalata anche una rappresentanza della Caserma Ederle.

Impegno dell’Arma dei Carabinieri

Straordinario l’impegno dell’Arma dei Carabinieri che in più di ottanta città ha organizzato degli infopoint per celebrare il passaggio del testimone nelle varie regioni. Alcuni comandi come quello di Belluno si sono impegnati anche nella percorrenza e straordinaria l’immagine con i colori della bandiera italiana che hanno regalato i 500 allievi della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.

Run4hope Massigen: patrocini e sostegni

L’iniziativa ha beneficiato del Patrocinio, tra i tanti enti, di CONI, Fidal, Fitri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Fiamme Oro, Fiamme Azzurre, Fiamme Gialle, AIA, ANCI, ASI, AICS, CSI, FIASP, Assocalciatori, Unioncamere, nonché di svariati enti territoriali tra Regioni, Province e Comuni e ha trovato nel contesto FederAtletica (Federazione, Comitati Territoriali, Affiliate e Tesserati) il primo bacino di riferimento.

Run4Hope Italia Onlus, promotrice dell’evento, ha scelto di gestire in proprio i costi organizzativi e di promozione per favorire il collegamento diretto tra donatori e ricevente (runners/AIL).

Per questo motivo va particolarmente elogiato il ruolo dei sostenitori privati a partire dal main sponsor Massigen, Löwengrube, Gruppo Cecchin, Proteko, ViAcqua, MA Impianti, Adacta, +Sicuro srl, AGSM-AIM. Partners che consentono quindi la sostenibilità economica del progetto per assicurare il passaggio delle donazioni dei podisti direttamente ad AIL. Coinvolti nelle partnership Correre, EvoData e Hassel Comunicazione.

Fonte: Run4Hope Italia Onlus – Ufficio Stampa