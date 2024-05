Rugby Alto Vicentino in finale al Trofeo CRV Veneto

Il RAV – Rugby Alto Vicentino – ha raggiunto un traguardo straordinario quest’anno: la finale del prestigioso Trofeo CRV Veneto, che si terrà a Feltre il 1 giugno. Questo evento rappresenta non solo un’opportunità per coronare una stagione già eccezionale, ma anche un momento di celebrazione per tutto il lavoro, la dedizione e il talento dimostrati dalla squadra.

La finale del Trofeo CRV Veneto è il culmine di mesi di preparazione, allenamenti intensi e competizioni avvincenti. Il RAV ha dimostrato una costante crescita e una determinazione incrollabile, superando avversari forti e affrontando sfide complesse lungo il cammino.

Questo successo non è frutto del caso, ma di un impegno costante e di una strategia ben definita.

Rugby Alto Vicentino

Un plauso speciale va allo staff tecnico, che ha lavorato instancabilmente dietro le quinte per garantire che ogni atleta fosse nelle migliori condizioni possibili. La loro esperienza, visione tattica e capacità di motivare la squadra sono stati fattori cruciali nel raggiungimento di questo obiettivo. La sinergia tra allenatori, preparatori fisici e tutti i membri del team di supporto è stata fondamentale per creare un ambiente di lavoro positivo e produttivo.

Gli atleti della prima squadra meritano un elogio particolare. La loro dedizione, passione e spirito di squadra sono stati evidenti in ogni partita giocata. Hanno dimostrato grande resilienza, affrontando ogni sfida con coraggio e determinazione.

Ogni membro del team ha contribuito con il proprio talento unico, e insieme hanno creato una forza formidabile sul campo.

L’evento del 1 giugno a Feltre non sarà solo una competizione sportiva, ma una celebrazione dello spirito di squadra, dell’impegno e della passione che il RAV rappresenta. Sarà un’occasione per tifosi e sostenitori di unirsi e festeggiare questi atleti straordinari.

Indipendentemente dal risultato finale, il percorso fatto fino ad ora è motivo di grande orgoglio per tutti coloro che fanno parte della famiglia RAV. Forza RAV, andiamo a conquistare il Trofeo CRV Veneto!

Gruppo comunicazione Rugby Alto Vicentino – Nicola Menegaldo