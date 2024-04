Rangers Rugby Vicenza ancora in Serie A Elite

La Rangers Rugby Vicenza giocherà in Serie A Elite anche nella stagione 2024-2025.

Il Consiglio FIR, grazie all’indicazione compatta dei Club di Serie A Elite, riporta il massimo campionato italiano alla formula delle 10 squadre.

Il blocco delle retrocessioni riporta dunque nella massima serie sia la Rangers Vicenza che il Sitav Lyons Piacenza, in compagnia dei club partecipanti ai playoff quali Viadana, Rovigo, Petrarca, Valorugby, Colorno, Mogliano e delle Fiamme Oro, in attesa poi del decimo Club che si aggiudicherà la promozione dalla Serie A 2023-2024.

Lo staff della Rangers Rugby Vicenza è già al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione al fine di far fruttare al meglio la prima stagione di sempre nel massimo campionato e diventare ancora più competitivi, con il sostegno di tutti i partner e degli appassionati biancorossi.

Forza Rugby Vicenza

Di seguito, il testo integrale del comunicato pubblicato dalla Federazione Italiana Rugby il 27 aprile 2024:

Roma

Il Consiglio Federale della FIR, riunito sabato 27 aprile in video-conferenza, ha deliberato il blocco delle retrocessioni per la stagione corrente nei Campionati Maschili di Serie A Elite e Serie A, con conseguente rimodulazione dei Campionati Maschili 2024/25.

La determinazione è stata assunta dall’organo di governo del rugby italiano a conclusione di un approfondito processo di consultazioni e confronti con le Società e con i principali portatori d’interesse, nell’intento di garantire al movimento le migliori opportunità di competizione e la massima coerenza con il progetto tecnico federale.

In base alla delibera assunta dal Consiglio, la Serie A Elite Maschile 2024/25 sarà formata da dieci squadre, mantenendo dunque per la stagione 2023/24 una promozione dalla Serie A, la cui fase finale prenderà il via con il turno di semifinale il prossimo 19 maggio.

Similmente, il blocco delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B comporterà un ampliamento della seconda divisione nazionale dalle attuali trentasei squadre alle quaranta previste per il 2024/25.

La Serie B 2023/24, infine, manterrà inalterato il numero di promozioni verso la Serie A 2024/25, qualificando alla categoria superiore la prima classificata di ciascuno dei quattro gironi, mentre la fase di Play-out tra le quattro ultime classificate di ciascun girone determinerà la retrocessione in Serie C della sola perdente del turno conclusivo.

Invariate le promozioni dalla Serie C, la Serie B 2024/25 risulterà, di conseguenza, ampliata a cinquanta squadre partecipanti.

Fonte: Comunicato stampa FIR del 27 aprile 2024

