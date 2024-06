Premio Domenico Cariolato: Vicenza premia l’eccellenza nello sport

Venerdì 21 giugno verrà svelato il nome del vincitore del terzo premio Domenico Cariolato

Sarà assegnato quest’anno a un esponente del mondo dello sport che ha dato lustro alla città

Preceduto nel 2022 dall’imprenditoria con il riconoscimento assegnato a Cesare Benedetti e nel 2023 dalla cultura con il tributo a Fernando Rigon, il terzo premio Domenico Cariolato andrà ad uno sportivo vicentino tra quelli identificati anche dal CONI e dalla società “Sport e Salute”.

L’iniziativa, patrocinata da Comune di Vicenza, Regione del Veneto, Camera di Commercio di Vicenza e Provincia di Vicenza. Oltre che da CONI e “Sport e Salute”, è stata presentata a Palazzo Trissino dalla vicesindaca Isabella Sala. Oltre che dall’assessore allo sport Leone Zilio, dalla presidente dell’associazione Domenico Cariolato Patrizia Rossini. Ma anche dal vicepresidente Luigi Cariolato e dal presidente della Biblioteca civica Bertoliana Alberto Galla.

Un riconoscimento per chi ha dato lustro a Vicenza nello sport

«L’associazione Cariolato assegna un riconoscimento ad una personalità vicentina illustre – spiega la vicesindaca Isabella Sala -. Sostenendo al contempo ogni anno progetti sociali e culturali che abbiano un legame profondo con il territorio. È dello scorso anno l’impegno dell’associazione nell’ambito dello studio del “Ritratto di Vincenza Pasini”, custodito al Museo d’arte sacra di Monte Berico e di proprietà della Conservatoria dei Musei civici di Vicenza. Un’iniziativa di approfondimento importante nell’ambito della proposta culturale legata all’”Anno Giubilare mariano e della Rinascita” che ricorderà, nel 2026, i 600 anni dalla prima apparizione mariana a monte Berico».

«Il brand Vicenza, che come amministrazione vogliamo rafforzare e promuovere, si consolida anche grazie allo sport – sottolinea l’assessore allo sport Leone Zilio -. Ci fa molto piacere quindi che il premio Domenico Cariolato, ispirato all’alto valore sociale e civile profuso per la città da Domenico Cariolato, garibaldino vicentino, patriota dell’impresa dei Mille, riconosca il ruolo fondamentale che lo sport può avere nella crescita della città e nella promozione di Vicenza al di fuori dei nostri confini territoriali».

Un’edizione dedicata allo sport

«Quest’anno l’associazione culturale Domenico Cariolato – afferma la presidente Patrizia Rossini – ascoltando l’eco delle imminenti Olimpiadi e celebrando lo spirito olimpico, ha scelto il mondo dello sport come tema per la terza edizione. La personalità insignita rappresenta un esempio, il rispetto delle regole e l’impegno comunitario. Qualità che rispecchiano anche i valori che la stessa associazione incorpora fin dalla sua nascita. Siamo fieri di onorare chi dimostra che, nella vita come nello sport, ogni persona può trovare la propria forza di progredire tutti i giorni. In concomitanza con la consegna del premio, grazie a una consolidata collaborazione con la Biblioteca Bertoliana, l’associazione sostiene e finanzia il restauro del volume di Ottavio Bruto Revese. Revese architetto vicentino attivo nei primi anni del XVII secolo. L’attenzione e l’amore verso la città di Vicenza e al suo patrimonio artistico e storico sono una nostra priorità».

Un impegno per la cultura e la storia

«La collaborazione con Associazione Cariolato, che la Biblioteca ha instaurato già dallo scorso anno, si concretizzata oggi con un’azione importante e preziosa – dichiara il presidente della Biblioteca civica Bertoliana Alberto Galla -. L’Associazione infatti sosterrà il restauro di un album di disegni Ottavio Bruto Revese, che presenta danni alla legatura, numerose macchie di inchiostro e grafite. Oltre a gore, lacerazioni e perforazioni dovute ad attacchi di insetti xilofagi. Il restauro prevederà la pulizia di tutte le carte, dove saranno risarcite le lacune e suturati strappi e lacerazioni. Con l’Associazione diamo pertanto nuova vita al patrimonio storico della nostra Istituzione, perchè questo patrimonio diventi di tutta la città e possa diventare tassello per momenti di studio e valorizzazione»

Premio Domenico Cariolato: una giuria di esperti

I componenti della giuria sono: Patrizia Rossini (presidente dell’associazione Domenico Cariolato), Gian Marco Mancassola (direttore di TVA Vicenza). Eugenio Marzotto (capo Servizio della Sezione Sport de “Il Giornale di Vicenza”). Grazia Chisin (già vice presidente della Camera di Commercio) e Luigi Cariolato (discendente del famoso garibaldino e vice presidente dell’associazione).

Vicenza, 18 giugno 2024

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Vicenza