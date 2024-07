Parigi 2024, sconosciuto si tuffa in piscina per un motivo curioso

L’uomo è apparso a bordo vasca indisturbato e tra gli sguardi sorpresi dei presenti – Parigi 2024.

Episodio curioso all’Arena di Nanterre, comune francese nella banlieue nord-ovest di Parigi, dove sono andate in scena le gare di nuoto delle Olimpiadi.

Parigi 2024

Tra le due batterie dei 100 rana femminili, infatti, un uomo con un costumino colorato e non proprio in perfetta forma, è apparso a bordo vasca indisturbato, causando un leggero ritardo nello svolgimento delle gare. L’uomo si è anche tuffato, come si vede dalle immagini rilanciate da Eurosport e RaiPlay, tra gli sguardi sorpresi e incuriosito dei presenti, pubblico compreso.

Si è poi scoperto il motivo di questo gesto, previsto dal regolamento. La statunitense Emma Weber aveva perso la sua cuffia nella precedente batteria, in cui era anche arrivata ultima, e da regolamento andava rimossa prima dell’ingresso in acqua delle altre atlete per la successiva gara. Così l’uomo si è tuffato per recuperarla, tra l’ovazione dei presenti.

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it

Autore: Adriano Gasperetti