Parigi 2024, nuoto: Thomas Ceccon trionfa nei 100 dorso

Il campione olimpico a Parigi 2024: “La finale l’ho preparata in ogni minimo dettaglio, sono molto emozionato e felice”

Una medaglia d’oro olimpica val bene un’intervista di poche parole a causa dell’emozione.

E così Thomas Ceccon, ai microfoni della Rai, dopo l’oro vinto nei 100 dorso è riuscito a dire solo poche battute: “La finale l’ho preparata in ogni minimo dettaglio, sono molto emozionato e felice”. Thomas Ceccon non era favorito per questa gara. Dopo aver virato al terzo posto, però, era stato capace di una rimonta pazzesca, riprendendo Murphy e poi sfidando, con successo, il lanciato Xu. E lui sì, favorito della vigilia lo era. Quello di Ceccon è il secondo oro del nuoto, dopo quello di ieri vinto da Martinenghi nei 100 metri rana.

CECCON: DA PICCOLO SAPEVO CHE AVREI VINTO

“Quando ero ragazzino andavo in macchina agli allenamenti con Alberto (l’allenatore, ndr) agli allenamenti. Mi chiese quale fosse il mio sogno, io dicevo di vincere le Olimpiadi e lui ‘Calma, una cosa alla volta’. Da ragazzino sapevo che potevo vincerla”. È tornato a parlare Thomas Ceccon, fresco oro nei 100 dorso. Ai microfoni della Rai ha ammesso di essersi “emozionato sul podio. Qualcosa di molto forte. Ai Mondiali non mi era successo però qui c’è una gara ogni 4 anni, se sbagli qualcosa hai perso tutto. Si gioca sui decimi, ho fatto la gara che andava fatta.

Parigi 2024

Nella mista proverò a gestirla in modo diverso”. Negli ultimi metri, infatti, “ero al limite, però andava fatta così. Io sono orgoglioso di quello che ho fatto, la cosa brutta che ho i 200 tra due giorni…”. Stasera, ha detto ancora, “me la godo, ma domani mi sveglio sapendo che non ho fatto niente. Quelli che fanno più gare non riposano. Come festeggio? Stasera si giocherà a carte con gli altri. Stasera me la godo, domani è un altro giorno. Nel nuoto siamo forti, siamo forti e basta. Stiamo vincendo tantissimo negli ultimi anni. Speriamo gli altri sport facciano altrettanto, speriamo di chiudere con un medagliere buono”.

Autore: Adriano Gasperetti