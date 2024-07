Parigi 2024, Martinenghi oro nei 100 rana

“Questo oro è per tutti”, ha detto l’atleta dopo la premiazione. Thomas Ceccon e Benedetta Pilato, invece, disputeranno (29 luglio) rispettivamente la finale dei 100 metri dorso maschili e dei 100 metri rana femminili – Parigi 2024.

Nicolò Martinenghi ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi olimpici nei 100 metri rana. Il nuotatore azzurro vince in 59″03, conquistando il primo oro per l’Italia a Parigi 2024. Martinenghi ha preceduto Adam Peaty e Nic Fink.

“ORO È CILIEGINA SU TORTA, È PER TUTTI”

“Ancora una volta ho dimostrato che non conta il tempo o come stai, ma saper cogliere l’attimo. Questo oro è per tutti: la mia ragazza, la mia famiglia e miei tifosi. L’oro è la ciliegina sulla torta che mi mancava. Ora posso dire di aver vinto anche un’Olimpiade”. Lo ha dichiarato, ai microfoni Rai a fine gara, Nicolò Martinenghi, oro ai Giochi olimpici di Parigi nei 100 metri rana.

PILATO E CECCON IN FINALE NEI 100 RANA E 100 DORSO

Thomas Ceccon e Benedetta Pilato disputeranno (29 luglio) rispettivamente la finale dei 100 metri dorso maschili e dei 100 metri rana femminili dei Giochi olimpici di Parigi 2024.

Nella prima semifinale Benedetta Pilato è terza con il tempo di 1’06″12, subito seguita da Lisa Angiolini quarta in 1’06″39. Pilato entra in finale, Angiolini è la prima delle escluse.

Nei 100m dorso maschili, Thomas Ceccon vince la sua semifinale in 52″58 e vola in finale con il secondo tempo.

Fonte Agenzia DIRE – www.dire.it

Autore: Marco Melli