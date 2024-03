Pallacanestro Vicenza: scacciare paura e fantasmi. C’è il derby da vincere

Basket Serie B Nazionale – Pallacanestro Vicenza – Grande attesa per la sfida di domani pomeriggio ore 18 al palaBerta di Montegrotto terme ( arbitri Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Correale di San Donà di Piave ) che vedrà fronteggiarsi sul parquet due quintetti, per svariati motivi, in evidente difficoltà e alla ricerca di un risultato che faccia loro intravvedere la classica luce in fondo al tunnel.

Virtus Padova e Civitus Vicenza

In un derby ricco di tradizione, rivalità e ricordi, ormai pressochè certe di doversi giocare la permanenza nella categoria, attraverso la lotteria dei playout, sono chiamate a servirsi di tutte le energie rimaste sia fisiche che mentali per arpionare due punti d’inestimabile valore. Ci attende pertanto, a quattro giornate appena dalla conclusione della stagione regolare, un ” classico” all’arma bianca e poco spettacolare nel quale sarà importante far emergere gran lucidità, per entrambe, al fine di sfruttare ogni minimo particolare, sulle due metà del campo.

I berici non possono farsi sfuggire l’occasione di agganciare in classifica i neroverdi patavini, posizionati giusto due punti sopra. Vicenza deve riscattarsi dopo la cattiva serata vissuta mercoledì nell’infrasettimanale. Una Civitus apparsa misteriosamente scarica si è fatta battere e raggiungere da Bisceglie, che fra le altre cose si è portata sul 2 a 0 nel computo scontri diretti andata e ritorno. I ragazzi di Ghirelli sono così nuovamente terz’ultimi in classifica.

Grossi passi indietro rispetto al match vinto con l’Andrea Costa Imola. Difensivamente si sono viste buone cose. Offensivamente molto meno, con eccessiva imprecisione, troppi uomini sottotono, evidenti errori tecnici, accompagnati da quei difetti di comunicazione tra giocatori in campo, sovente riscontrati nel corso del torneo. Restano appena due i successi esterni della squadra in questa travagliata stagione. All’andata finì 90 a 73 per Vicenza. La Virtus Padova è stata strapazzata mercoledì da Ravenna e quindi proprio bene non sta.

Anch’essa ormai destinata ai playout e reduce da tre stop interni consecutivi. Radiocronaca minuto per minuto della partita domani alle 18 sulla pagina FB , Riccardo radiocronache pallacanestro, per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già tra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza