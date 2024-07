Olimpiadi, Filippo Ganna vince la prima medaglia a Parigi: argento nel ciclismo

Filippo Ganna ha vinto la medaglia d’argento nella crono individuale maschile. L’azzurro, che sperava nell’oro (“Con la pioggia non sono un drago, mi ha battuto un fuoriclasse”) ha ricevuto i complimenti del Presidente Mattarella – Olimpiadi.

Prima medaglia italiana a Parigi 2024. Filippo Ganna, autore di una splendida rimonta recuperando 22″ negli ultimi 10 chilometri a Wout van Aert, ha vinto la medaglia d’argento nella crono individuale maschile. Ganna si è piazzato tra due ciclisti belgi: l’oro è andato a Remco Evenepoel, il bronzo a Van Aert.

I COMPLIMENTI DI MATTARELLA A FILIPPO GANNA

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, saluta Filippo Ganna, prima medaglia per l’Italia ai giochi olimpici di Parigi e vincitore della medaglia d’argento, al termine della gara cronometro su strada. Il capo dello Stato, abbracciando il ciclista azzurro, gli ha detto: “Complimenti!“.

GANNA: “DATO IL MASSIMO, NON VOLEVO L’ARGENTO”

“Non è quella che volevo. Mi ha battuto un fuoriclasse. Ho provato fino alla fine a dare il massimo“. Filippo Ganna, ai microfoni della Rai, commenta così la medaglia d’argento vinta a Parigi 2024, prima medaglia in carriera a livello individuale. L’azzurro ha chiuso secondo nella crono individuale maschile alle spalle del belga Remco Evenepoel. “Un po’ di rabbia c’è, speravo in altro- ha detto ancora-. Con la pioggia non sono un drago“, ha detto a proposito della strada bagnata dalla pioggia. “Domani mattina saremo in Italia, a Montichiari con i compagni per migliorare in vista dei prossimi obiettivi”. Ancora Ganna: “Ho cercato di dare il meglio fino alla fine. Felice di essere arrivato sul podio- ha detto ancora Ganna-. Ho lavorato tanto, il team mi ha dato tanto. Grazie anche al mio allenatore Dario, mi è stato vicino, mi ha seguito, supportato, primo con la squadra a credere in me”.

PELLA: “COMPLIMENTI A GANNA PER STRAORDINARIA MEDAGLIA OLIMPICA”

La Lega del Ciclismo Professionistico si congratula con Filippo Ganna per il bellissimo argento conquistato nella crono di Parigi pochi istanti fa. “Filippo ha interpretato una bellissima prova – le parole del Presidente della Lega Ciclismo Roberto Pella – tutti noi esultiamo per la straordinaria medaglia olimpica, che si aggiunge a quella conquistata a Tokyo su pista e che conferma ancora una volta il valore dell’atleta. Con la sua determinazione e il suo talento ha portato alto il nome dell’Italia sulla scena internazionale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa medaglia è il frutto di anni di impegno. Non è facile essere competitivi in discipline così diverse, ma Filippo è andato contro ogni legge della fisica”.

“Inoltre, sono fiero, da piemontese, conclude il Presidente Pella – di averlo come corregionale: complimenti pure a Elisa Longo Borghini e Alberto Bettiol. Ora facciamo un grosso in bocca al lupo a lui e a tutti gli altri azzurri per le prossime gare”.

fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

Autore: Marcella Piretti