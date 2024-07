Nicola Bonfiglio l’Allenatore Mentale: sblocca il tuo potenziale

Nicola Bonfiglio: perché allenare solamente il fisico di un atleta nel Calcio? Conta la gestione della testa in una partita?

Il cervello va allenato tutti i giorni, come si allena il fisico se vuoi essere Top, ma in pochi lo fanno davvero nel quotidiano. La mente è importante quanto il corpo, se non l’alleni, sarai molto più fragile, sei un atleta a metà che potrebbe avere un altro potenziale, ma si limita ad allenare solo la parte fisica. Allenare tutti i giorni la mente vuole dire migliorare il controllo emotivo, il senso di sicurezza, la concentrazione, anche in condizioni di stress elevato, non solo nel calcio ovviamente, ma in qualsiasi realtà.

L’importanza della gestione mentale

È importantissimo saper gestire i propri pensieri e la propria mente in qualsiasi situazione una persona si trovi, in quanto, il cervello deciderà sempre cosa farti fare. Se non sai dominare i tuoi pensieri, saranno loro a dominare la tua vita.

Prendi il controllo della tua mente

Sei tu che devi dire al tuo cervello dove vuoi andare, quando vuoi andare e come arrivarci. Concentrarci su noi stessi, cercando sempre di tirar fuori il nostro potenziale, i nostri talenti, tenendo sempre focalizzato davanti a noi l’obiettivo, risulta fondamentale se non si vuole essere in balia di eventi esterni o dipendere da altri fattori e/o persone che non sono sotto la nostra sfera di controllo. La mente è come un muscolo, più l’alleni e più diventi forte.

Quindi, vuoi continuare ad allenare solo il corpo?

Fonte: Nicola Bonfiglio Mental coach