Confermati da venerdì 28 a domenica 30 giugno gli eventi boxe, calcio e corsa – Nelle prossime settimane la presentazione del calendario degli eventi 2024 in occasione di “Naturalmente a Roana – Cominciamo dallo sport”

“ORI DELLO SPORT”

DIVENTANO

“NATURALMENTE A ROANA – COMINCIAMO DALLO SPORT”

Luigi Martello

«Guardiamo al futuro con un approccio attivo che vede nello sport un importante strumento di condivisione e inclusione per tutti, in primis per le nuove generazioni. In questa direzione vogliamo promuovere un progetto che valorizza una strategia nell’ottica della sostenibilità – ha dichiarato il sindaco del Comune di Roana, Luigi Martello – “Naturalmente a Roana – Cominciamo dallo sport” è l’innovativo format a sostegno dello sport in tutte le sue sfaccettature e per la promozione della cultura del bene-essere della persona».

Gli eventi in calendario dal 28 al 30 giugno, l’incontro di boxe Rigoldi vs Tassi per il WBC Internazionale Piuma al Palaghiaccio di Roana, il Torneo 24 Ore di Treschè Conca e la Conca Stuparich Run 2024, sono confermati.

Il nuovo progetto, con l’organizzazione tecnica di M&A Sport (divisione sportiva di Meneghini & Associati Talent Union che si occupa della comunicazione di eventi sportivi) è promosso dal Comune di Roana, con il patrocinio della Regione Veneto, della provincia di Vicenza e con il sostegno dell’O.G.D. Montagna Veneta; prevede il coinvolgimento delle associazioni sportive locali, degli attori economici del territorio, di scuole e aziende, dei singoli cittadini per la promozione di una sensibilità legata allo sport e allo stile di vita sano.

Fabio Rebeschini

«Abbiamo già comunicato alle associazioni del territorio il cambiamento di rotta e intendiamo affiancarle nella comunicazione del loro calendario annuale di attività con l’auspicio di creare una regia condivisa di azioni sotto lo stesso comun denominatore “Naturalmente a Roana”». Ha detto il Consigliere del Comune di Roana, Fabio Rebeschini.

Lo sport e la cultura del “bene – essere” della persona assumeranno un ruolo ancora più attivo, saranno il fil rouge per lo sviluppo di una serie di azioni che vedranno nella sinergia con il territorio il plus distintivo.

Con queste premesse strategiche si sta definendo il calendario degli eventi di “Naturalmente a Roana – Cominciamo dallo sport” che sarà presentato a breve a Roana.

Tra gli eventi già confermati – realizzati in collaborazione con il portale dedicato alla salute WEB Salute e ad ingresso gratuito – la “Marcia del Bene-Essere” con medici, esperti e professionisti della salute che accompagneranno i partecipanti lungo una breve camminata sui benefici del movimento e il “Talk Bene-Essere” al Palazzetto dello Sport di Canove di Roana, su temi relativi al Ben-Essere, alla prevenzione e ai corretti stili di vita.

Roana, 19 giugno 2024

M&A Sport e-mail: pressoffice@meneghinieassociati.it