MotoGP: bilancio sul campionato 2024 dopo le prime 7 gare

Il campionato di MotoGP tornerà in scena solo a fine mese con il Gran Premio d’Olanda, ma dopo 7 gare è già tempo di bilanci per alcuni piloti. Ormai ci troviamo infatti ad un terzo della stagione, che si concluderà dopo 20 corse. In origine, così come annunciato a settembre, il calendario avrebbe dovuto contemplare in realtà 22 gare con l’aggiunta del Gran Premio del Kazakistan e il ritorno del Gran Premio d’Aragona, tuttavia a gennaio è stato cancellato il Gran Premio d’Argentina, mentre quello d’India è stato rimandato al 2025. Il record di campionato più lungo in assoluto dovrà attendere, dunque. In totale sono 20, almeno per ora, le gare di questa stagione, che si chiuderà a metà novembre in quel di Valencia, come da tradizione.

Qatar e Portogallo: Bagnaia e Martín si alternano al vertice

A marzo, in Qatar, il campione in carica Francesco Bagnaia ha cercato di mettere subito le cose in chiaro prendendosi il primo posto e lasciando al diretto rivale Jorge Martín solo la terza piazza. Già nel finale dello scorso campionato fu il testa a testa tra i due ad animare la competizione e con tutta probabilità la situazione rimarrà invariata anche quest’anno. Una piccola svolta si è verificata già in occasione del secondo Gran Premio, quello del Portogallo, che ha visto “Pecco” costretto al ritiro in seguito ad un incidente con Marc Marquez, che ha terminato invece la corsa senza ottenere però dei punti. Quella volta fu Martín a vincere, iniziando a mettere il fiato sul collo al pilota italiano.

Vinales al top, Bagnaia perde terreno

Nella terza tappa, coincisa con il Gran Premio delle Americhe, curiosamente non è stato nessuno tra Bagnaia e Martín a primeggiare, bensì Maverick Vinales. “Pecco” ha perso comunque una buona occasione per rimettersi in carreggiata, arrivando solo in quinta posizione e lasciando a Martín la quarta, permettendogli di accumulare ancora del vantaggio nei suoi confronti. L’italiano aveva bisogno di un pizzico di fortuna per riaggiustare la classifica e la chance si è presentata subito con il Gran Premio di Spagna, che l’ha visto trionfare mentre lo spagnolo, vincitore della Sprint race, si è dovuto ritirare. Martín si è ripreso la sua rivincita già in Francia, arrivando di nuovo primo, mentre Bagnaia si è piazzato sull’ultimo gradino del podio.

Un saliscendi continuo, che però alla lunga stava rischiando di danneggiare soprattutto “Pecco”. Con un rigurgito d’orgoglio non indifferente, di fronte ad una classifica che rischiava di diventare davvero impietosa, Bagnaia ha messo il turbo e ha conquistato sia il Gran Premio di Catalogna sia il Gran Premio d’Italia, dove lo spagnolo è arrivato rispettivamente al secondo e al terzo posto. Sia gli addetti ai lavori sia le scommesse della MotoGP indicano adesso Bagnaia come probabile vincitore del campionato, sebbene Martín sia ancora davanti in graduatoria, in quanto occupa la prima posizione con un totale di 171 punti. Il distacco nei confronti di Bagnaia ammonta adesso ad appena 18 lunghezze e già il prossimo appuntamento in Olanda potrebbe scrivere una pagina fondamentale di questa stagione.

Sfida all’ultimo sangue: Bagnaia sotto pressione

Non si tratta solo di una sfida di abilità, ma anche di una gara di resistenza e di nervi. A subire maggiormente la pressione della situazione è però Bagnaia, che ha pur sempre un titolo da difendere. Anzi, due considerando anche quello del 2022. Martín, invece, non ha ancora mai vinto un campionato nella classe regina, laureandosi campione del mondo solo in Moto3, nel lontano 2018. Ad oggi il suo miglior risultato in 4 stagioni di MotoGP coincide proprio con il secondo posto dell’anno scorso. A prescindere da come finirà, nel 2024 sia l’italiano sia lo spagnolo saranno sicuramente protagonisti fino all’ultimo…