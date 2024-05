Leonardo Fabbri ad Arzignano con Mediaset Sport

Il pesista azzurro Leonardo Fabbri e il tecnico Dal Soglio intervistati sulle sfide europee e olimpiche nella pedana internazionale dell’Atletica Arzignano inaugurata lo scorso anno.

Sabato 11 maggio 2024, nella super pedana del getto del peso presso lo Stadio Dal Molin di Arzignano, l’attuale primatista mondiale stagionale della specialità Leonardo Fabbri è stato il protagonista di un’intervista rilasciata a Mediaset Sport.

Leonardo Fabbri

Leonardo Fabbri intervistato da Ida Barone

Ospite di Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino, rappresentate ai massimi livelli dai presidenti Christian Belloni e Roberto Mistrorigo, l’azzurro, che milita per il gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, ha risposto alle domande della giornalista Ida Barone per un servizio che andrà in onda nelle prossime settimane.

Protagonisti delle interviste anche l’allenatore Paolo Dal Soglio e il suo storico tecnico Aldo Pedron da tre anni impegnato nel settore tecnico delle predette società, nonché dell’Atletica Pedemontana Veneta, dalle stesse fondata assieme al GS Marconi Cassola per gestire in forma congiunta l’attività agonistica assoluta.

Una pedana di livello internazionale, autofinanziata da Atletica Arzignano, inaugurata lo scorso settembre con una gara stellare con lo stesso Fabbri, l’altro big azzurro Zane Weir e il campionissimo statunitense Joe Kovacs.

Fabbri sta finalizzando la preparazione in vista degli europei di Roma di giugno e della sfida a cinque cerchi di Parigi.

Per lui e Dal Soglio i ringraziamenti all’Arzignano dell’Atletica. Per aver predisposto uno scenario unico e ideale per prepararsi al meglio per i più alti traguardi internazionali.

Foto in copertina: Leo Fabbri durante l’intervista e con i presidenti di Atletica Arzignano (Belloni, a destra) e Atletica Ovest Vicentino (Mistrorigo, a sinistra).

Arzignano (VI), 13 maggio 2024

