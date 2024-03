La pallacanestro Vicenza a Bisceglie perde una grande occasione.

Basket Sereie B Nazionele – Match giocato punto a punto ma ai biancorossi della pallacanestro Vicenza manca cinismo.

Lions Bisceglie – Civitus Allianz Vicenza 68-66 (11-10, 16-17, 19-15, 22-24)

Allenatore Bisceglie: Origlio

Allenatore Vicenza: Ghirelli

Nessuno uscito per cinque falli. Arbitri: Agnese e Manco di Napoli

Ultimo turno infrasettimanale della stagione , valevole per la tredicesima di ritorno, e ultima lunghissima trasferta. La Civitus Vicenza cade al palaDolmen di Bisceglie ( 68 a 66) e dovrà di fatto giocarsi la permanenza nella categoria, ai playout.

Questa la sintesi.

Fallito pertanto il blitz esterno da parte della pallacanestro Vicenza che si fà agguantare in classifica dai pugliesi al terz’ultimo posto. Come se non bastasse i Lions guadagnano il 2-0 nel computo dei confronti andata e ritorno, rifilando così a Vicenza una beffa pari a quella dello scorso 6 dicembre. Sabato a Montegrotto la Civitus dovra’ necessariamente fare suo il secondo scontro diretto per la salvezza in pochissimi giorni, superando possibilmente una Virtus Padova travolta ieri sera a Ravenna.

Con quattro gare da disputare per chiudere la regular season e un calendario non certo facile, Vicenza preoccupa per i grossi passi indietro fatti registrare rispetto al match con Imola. Ieri si è persa una importante occasione. Troppa tensione accompagnata dai soliti svarioni a livello di comunicazione fra giocatori sul campo. Attacco troppo discontinuo, mentre sull’ altro fronte ha giganteggiato un Cepic da 26 punti 8/8 da due e 32 di valutazione lega! Bisceglie ha arpionato i due punti perché ha messo più voglia , grinta e personalità.

PRIMO QUARTO

Caratterizzato dalle basse percentuali. Per i locali 0/9 dall’ arco.

SECONDO QUARTO

La prima tripla siglata da Chiti vale il 18-17. Contro break Berico ( + 5 18-23 ), ma c’ e’ ancora Chiti che impatta a quota 23. 27 pari alla pausa lunga.

TERZO QUARTO

Parte bene Vicenza con uno scatto che frutta il + 5 ( 27- 32 ). Reagisce Bisceglie con un 8 a 0 per poi toccare il massimo vantaggio sul 43 a 37.

ULTIMO QUARTO

La Civitus è viva e torna al comando sul 52 a 53. Finale concitato. Sugli scudi Rodriguez Suppi che con un gioco da 3 punti porta i suoi sul 59 a 57. Tripla di Antonietti. Risponde Suppi dall’ arco ( 61 a 60 ). Cucchiaro e’ in vena e ristabilisce la parità dalla lunetta. Ma ancora un incredibile Suppi on Fire e’ irresistibile da 3 ( 65 a 62 ) a meno 1′ 04″. Cucchiaro ne mette altri due, ma i tiri liberi trasformati da Dip pesano e tengono Bisceglie sempre avanti. Inutile l’ultimo canestro di Bugatti. Lions si prendono la gara casalinga e servono un’altra beffa a Vicenza.

Riccardo Giuntini pallacanestro Vicenza