Hockey Roller Bassano: una stagione da record

Risultato da record per l’HRB Hockey Roller Bassano, unica società in Veneto a portare 5 squadre giovanili alle finali nazionali della stagione 2023- 2024: una compagine per ciascuna delle categorie in cui ha gareggiato.

Annata strepitosa per il settore giovanile dell’HRB Hockey Roller Bassano, che da due stagioni di fila è detentrice del trofeo Bruno Tiezzi come miglior settore giovanile d’Italia.

La società, fondata nel 1995 e ad oggi guidata dal presidente Ottorino Bombieri, ha schierato in questa stagione sportiva ben 9 squadre agonistiche giovanili, una in più dello scorso anno, riuscendo a classificarne 5 alle finali nazionali in altrettante categorie.

Un risultato da record

Unico in Veneto, anche in considerazione della difficoltà del campionato regionale della Zona 2 (Veneto- Friuli Venezia Giulia), che insieme a quello ligure – toscano è il più competitivo per l’alto livello e per il numero di squadre partecipanti.

L’unica altra società italiana a portare cinque squadre in finale è il Correggio, che ha disputato i campionati regionali in Zona 3. Difficoltà aumentate anche nell’accesso alle finali: da due anni è cambiata la formula, che dà accesso a 10 squadre anziché 13 sull’intero territorio nazionale.

Ecco dunque le squadre dell’HRB Hockey Roller Bassano che si giocheranno il titolo nazionale nelle quattro sedi toscane assegnate dalla Federazione:

U11

(atleti classe 2014) allenata da Laura Minuzzo: terza nel campionato zonale, occupa uno dei quattro posti disponibili (con Sandrigo, Valdagno e Trissino) e giocherà le finali a Camaiore.

U13

(atleti classe 2012) allenata da Laura Minuzzo, prima nel campionato zonale, occupa uno dei tre posti disponibili (con Breganze e Thiene) e giocherà le finali a Castiglione della Pescaia.

U15

(atleti classe 2010-11) allenata da Enrico Gonzo, terza nel campionato zonale, occupa uno dei tre posti disponibili (con Sandrigo e Trissino) e giocherà le finali a Castiglione della Pescaia.

U17

(atleti classe 2008-09) allenata da Leonardo De Gerone, seconda nel campionato zonale, occupa uno dei tre posti disponibili (con Trissino e Breganze) e giocherà le finali a Viareggio.

U19

(atleti classe 2006-07-08) allenata da Leonardo De Gerone, terza nel campionato zonale, occupa uno dei tre posti disponibili (con Valdagno e Breganze) e giocherà le finali a Follonica.

Il Roller Bassano è un club che da qualche anno sta ottenendo in campo sia regionale sia nazionale ottimi risultati: non un punto di arrivo ma un carburante per continuare ad investire sulla crescita della società, che al momento risulta la migliore in Italia anche per numero di tesserati.

6 maggio 2024

Direttivo HRB Hockey Roller Bassano