Hockey Roller Bassano: cinque squadre alle finali nazionali

In queste settimane cinque delle nostre squadre giovanili hanno partecipato alle finali nazionali. – HRB Hockey Roller Bassano

HRB è stata l’unica società di Hockey su Pista in Veneto a portare alle finali nazionali una squadra per ciascuna delle categorie in cui gareggiava.

I risultati sono stati entusiasmanti con 4 squadre classificate sul podio delle migliori d’Italia e un titolo assoluto !

Under 11: terza classificata

Under 13: seconda classificata

Under 15: prima classificata, CAMPIONE D’ITALIA

Under 17: terza classificata

Under 19: seconda classificata in Coppa FISR

Nei giorni scorsi il Comitato Regionale Veneto ha assegnato all’Hockey Roller Bassano il 10^ Trofeo Angelo Sinico 2024, premio dato alla Società della Regione che ha ottenuto il maggior numero di punti in tutte le categorie agonistiche giovanili dell’hockey pista.

HRB Hockey Roller Bassano si è aggiudicata inoltre per il terzo anno consecutivo, anche per la stagione sportiva 2023-2024 il Trofeo Tiezzi come Miglior Settore Giovanile Italiano – menzione ricevuta anche per le annate 2022-2023 e 2021-2022. Questo premio è assegnato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici sulla base dei risultati delle squadre giovanili, nei campionati nazionali e alle finali nazionali.

Uff. stampa Hockey Roller Bassano

La disciplina

L’hockey su pista si caratterizza per la capacità di combinare la tecnica individuale necessaria per dominare gli attrezzi (pattini, bastone e pallina), le tattiche tipiche del gioco di squadra e i continui cambi di ritmo consentiti dal pattino tradizionale che permette di scattare, cambiare direzione e fermarsi con grande duttilità.

Lo scopo del gioco è quello di mandare la pallina (del diametro di 7,2 cm e del peso di 155 grammi) nella porta avversaria. Controllandola esclusivamente per mezzo di un bastone di legno lungo circa 115 cm e ricurvo all’estremità (simile a un uncino, in inglese “hook”, da cui il termine “hockey”)

Le partite di hockey su pista si giocano in due tempi da 25′ effettivi ciascuno. Il cronometro si ferma ad ogni interruzione di gioco e sono dirette da due arbitri.

I giocatori di movimento vestono protezioni leggere: guanti per proteggere le mani, ginocchiere e parastinchi. I portieri indossano guanti e gambali speciali, oltre a una pettorina e ad un casco dotato di visiera.

Le partite di hockey su pista si giocano su piste recintate (di dimensione variabile da 18×36 a 22×44 metri) tra due squadre composte da un portiere e quattro giocatori di movimento. Tutti i giocatori indossano pattini tradizionali.

L’hockey su pista in Italia è organizzato in quattro categorie di campionati senior (Maschile: Serie A1, Serie A2 e Serie B – Femminile: Serie A), in quattro campionati giovanili agonistici (Under 20, Under 17, Under 15 e Under 13) e in tre categorie non agonistiche che utilizzano regolamenti semplificati e adeguati ai bambini (under 10, minihockey e primi passi).

Fonte: fisr.it